Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: André Meyer übernimmt zur kommenden Saison Trainerposten bei Babelsberg 03 Stand: 02.05.2024 15:04 Uhr

Der SV Babelsberg 03 geht mit André Meyer an der Seitenlinie in die kommende Saison. Das teilte der Klub aus der Fußball-Regionalliga Nordost am Donnerstag mit.



Der 40-Jährige unterschrieb demnach zunächst einen Vertrag für zwei Jahre. Am Montag hatten die Nulldreier die Trennung von Markus Zschiesche zum Saisonende bekanntgegeben.

Statement: "Enger Bezug zum Fußball in der Region"

Meyer bringe viel mit, "was wir uns für die künftige Cheftrainer-Rolle beim SVB vorstellen", heißt es in dem Statement des Vereins. Er habe als gebürtiger Strausberger "Brandenburger Wurzeln" und einen "engen Bezug zum Fußball in der Region".



Meyer stand zuletzt in der 3. Liga beim Halleschen FC unter Vertrag, bei dem er Anfang 2023 - akut abstiegsbedroht - freigestellt wurde. In er Regionalliga Nordost trainierte er Union Fürstenwalde und den Berliner AK.



Zuvor war der Diplom-Sportwissenschaftler in den Jugendabteilungen von Köln, Hertha, Augsburg und Union aktiv - als Trainer beziehungsweise sportlicher Leiter. Meyer bringe daher "viel Expertise für die Talentförderung mit. Diese soll er beim SVB einbringen, sodass die Verzahnung von Nachwuchs und 1. Mannschaft besser gestaltet und umgesetzt wird."

Meyer soll die Babelsberger "langfristig begleiten"

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Mit seinen Ansätzen und realistischen Vorstellungen, die er aufgrund seiner Erfahrungen in seiner bisherigen Nachwuchs- und Cheftrainer-Karriere mitbringt, hat uns André Meyer absolut überzeugt". Ziel sei es, dass Meyer - über den zunächst zweijährigen Vertrag hinaus - den Klub "langfristig begleitet", um "eine Kontinuität (zu) entwickeln".

