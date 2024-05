Fußball-Regionalliga Fußball-Regionalliga: Andreas Heraf ist neuer Trainer des BFC Dynamo Stand: 25.05.2024 15:31 Uhr

Andreas Heraf übernimmt den vakanten Trainerjob bei Fußball-Regionalligist BFC Dynamo. Das teilte der Klub am Samstag mit. Der 56-jährige Österreicher folgt damit auf Dirk Kunert, von dem sich der Verein aus Hohenschönhausen zum Saisonende getrennt hatte.

Zuletzt in der ersten österreichischen Liga aktiv

Heraf kommt vom österreichischen Erstliga-Absteiger SC Austria Lustenau nach Berlin. Den Verein hatte er erst in der Winterpause übernommen. Seine Mission, Lustenau vor dem Gang in die Zweitklassigkeit zu bewahren, misslang jedoch. So verließ der Inhaber der Uefa-A-Lizenz den Klub.



In Deutschland ist der 56-Jährige - als Spieler selbst mehrfach ins Nationalteam Österreichs berufen - kein Unbekannter. Er lief einst selbst für Hannover 96 auf und war in seiner langen Trainerkarriere kurze Zeit als Assistent beim damaligen Zweitligisten Saarbrücken (2001/02) sowie als Chefcoach bei Türkgücü München in der dritten Liga (2022) tätig, ehe der Klub in die Insolvenz schlitterte.

BFC am Ende Vierter

"In den gemeinsamen Gesprächen mit den Verantwortlichen unseres Vereins wurde schnell deutlich, dass der BFC Dynamo wieder um die Meisterschaft spielen möchte und somit über ein deckungsgleiches Zielbild für die Zukunft verfügt", heißt es in der Mitteilung des Klubs.



Auch in der abgelaufenen Saison hatte der BFC auf Platz eins und den Drittliga-Aufstieg geschielt. Lange sah es für die Hohenschönhauser auch gut aus. Doch im Schlussspurt verlor der Klub den Anschluss an die Ligaspitze. Schlussendlich stand ein vierter Rang zu Buche.

