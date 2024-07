Fußball Fußball: Poese und Reese zu Berliner Trainer:in und Spieler der Saison 2023/24 gewählt Stand: 01.07.2024 10:54 Uhr

Union-Trainerin Ailien Poese und Hertha-Profi Fabian Reese dürfen sich über ganz besondere Auszeichnungen freuen. Poese wurde zur "Berliner Trainer:in der Saison 2023/24" gewählt - als erste Frau überhaupt. Reese wurde zum "Profifußballer der Saison" gekürt. Das teilte der Berliner Fußball-Verband (BFV) am Montag mit.



Seit 2011 führt der BFV die Online-Abstimmung gemeinsam mit der Zeitschrift "Fußball-Woche" und der Deutschen Klassenlotterie Berlin durch. Mehr als 15.000 Personen stimmten diesmal ab.

Poese erste Titelträgerin überhaupt

Poese, die mit den Unionerinnen den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, verwies mit 26,2 Prozent der Stimmen ihre männlichen Kollegen Robert Schröder vom FC Hertha 03 Zehlendorf (25,8 Prozent) und Daniel Volbert vom BFC Preussen (12,7 Prozent) auf die Plätze zwei und drei.



"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und möchte mich dafür im Namen des gesamten Teams bedanken. Was wir in der letzten Saison erreicht haben, war nur gemeinsam möglich und daher geht der Titel auch an meinen gesamten Staff und die Mannschaft. Es war eine unglaubliche Saison mit dem krönenden Abschluss in die 2. Bundesliga aufzusteigen", wurde Poese in einer Mitteilung des BFV zitiert.

Reese vor Rönnow und Trimmel

Mit 63,6 Prozent der Stimmen wählten die Berliner Reese zum "Berliner Profifußballer der Saison". Hinter Reese folgten auf den Plätzen zwei und drei mit Frederik Rönnow (14,9 Prozent) und Christopher Trimmel (6,1 Prozent) zwei Profis des 1. FC Union Berlin.



"Ich freue mich extrem über diese Auszeichnung - vor allem bei der Konkurrenz. Zu wissen, dass die Hertha-Fans und die Menschen in der Hauptstadt mich hier so klar auf dem ersten Platz sehen, ist eine große Ehre", so Reese. "Die vergangene Saison bei Hertha BSC war eine ganz besondere für mich. Ich bedanke mich von Herzen bei allen, die für mich gestimmt haben."



In seiner Debütsaison für Hertha BSC zählte der 26-Jährige zu den besten Spielern der 2. Bundesliga. Insgesamt sammelte der Linksaußen in der Saison 2023/24 30 Scorer-Punkte in 35 Pflichtspielen.



Die Gewinner der weiteren Abstimmungskategorien "Berliner Fußballerin der Saison" und "Berliner Amateurfußballer der Saison" sollen am kommenden Montag (8. Juli) bekanntgegeben werden.

