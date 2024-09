Fußball-Nationalmannschaft Fußball- Nationalmannschaft: Hertha-Talent Maza soll sich für Algerien entschieden haben Stand: 22.09.2024 14:16 Uhr

Ibrahim Maza hat sich wohl gegen eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft entschieden. Wie Hannes Wolf am Sonntagvormittag in der Fernsehsendung "Doppelpass" sagte, wird das Hertha-Talent künftig für Algerien auflaufen.



"Er hat die Nummer 10 bei Hertha, schießt Tore, war zuletzt bei uns und wird sich jetzt trotzdem für Algerien entscheiden", erklärte der Cheftrainer der U20-Nationalmannschaft des DFB. Das läge vor allem an der starken Konkurrenz auf der Position des 18-Jährigen. Maza habe das Gefühl, die Position sei vor allem wegen Ausnahmespielern wie Florian Wirtz und Jamal Musiala fest besetzt.



Bereits für deutsche U18 und U19 aufgelaufen

Der gebürtige Berliner Maza besitzt ebenfalls die algerische Staatsbürgerschaft, feierte Anfang September gegen Rumänien aber noch sein Debüt für die deutsche U20-Auswahl. Zuvor lief er bereits für die U18 und U19 auf. Sollte sich der 18-Jährige nun tatsächlich für Algerien entscheiden, könnte er das laut FIFA-Regularien noch bis zu seinem 21. Geburtstag revidieren und doch für Deutschland auflaufen. Sollte er für Algerien nicht zum Einsatz kommen, gilt das gleiche.





Bei Hertha spielt sich das Top-Talent aktuell immer mehr in den Fokus. Seit Saisonbeginn stand er in jedem Spiel von Anfang an auf dem Platz und kommt nach sieben Spielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen.

