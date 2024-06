Fußball-Nationalmannschaft Fußball- Nationalmannschaft: Deutschland spielt nur Unentschieden gegen die Ukraine Stand: 03.06.2024 22:55 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, mit Ex-Herthaner Maximilian Mittelstädt und Ex-Unioner Robert Andrich am Montag in der Startelf, ist im vorletzten Test vor der Europameisterschaft nicht über ein 0:0 gegen die Ukraine hinausgekommen.



Euphorie für das große Heim-Turnier konnte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montagabend in Nürnberg nicht weiter entfachen. Gegen die Ukraine vergab die DFB-Auswahl zahlreiche Möglichkeiten. Elf Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland griff sich Nagelsmann immer wieder verzweifelt an den Kopf, weil der Ball nicht im Tor landete.

Dafür stand beim Comeback von Torwart Manuel Neuer hinten ebenfalls die Null — auch weil der Bayern Schlussmann vor 42.789 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion mehrfach beherzt zupackte. Allerdings leistete sich Neuer kurz vor Schluss einen großen Patzer, der aber folgenlos blieb.



Für den Angriff auf den vierten EM-Titel bedarf es mehr Effektivität und Zielstrebigkeit im Angriff. Pech hatte die DFB-Elf besonders beim Lattentreffer von Debütant Maximilian Beier (61. Minute).

Sendung: rbb24, 03.06.2024, 22 Uhr