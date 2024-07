Fußball Fußball: Herthas Neuzugang Sessa droht nach Knieverletzung längere Pause Stand: 19.07.2024 11:32 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss zum Start der neuen Saison wohl auf Neuzugang Kevin Sessa verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, zog sich der 24-Jährige eine Knieverletzung zu.



Anfang nächster Woche werde der Mittelfeldspieler, der vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim gekommen war, operiert. Bis dahin verbringe er die Zeit gemeinsam mit der Mannschaft im Trainingslager in Österreich am Walchsee.



Die Berliner starten am 3. August (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn in die Zweitliga-Saison.

Die fünf wichtigsten Aufgaben für Hertha und Trainer Fiél im Trainingslager Hertha BSC will sich im Trainingslager den nötigen Feinschliff für die neue Saison unter Trainer Cristian Fiél holen. In Österreich werden die Berliner ihr Spiel mit wie gegen den Ball weiter ausarbeiten müssen – und den Ernstfall ohne Fabian Reese proben. Von Marc Schwitzkymehr

Auch Reese verletzt

Kevin Sessa war im Juni ablösefrei von Heidenheim zu den Berlinern gewechselt und erhielt einen Vertrag bis 2027.



Vor wenigen Tagen hatte sich bereits Fabian Reese beim Testspiel gegen Energie Cottbus schwerer verletzt und nimmt daher nicht am Trainingslager teil.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.07.2024, 11:15 Uhr