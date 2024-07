Fußball Fußball: Hertha verleiht Torhüter-Talent Kwasigroch an Liga-Konkurrent Düsseldorf Stand: 13.07.2024 11:24 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Torhüter-Eigengewächs Robert Kwasigroch an Fortuna Düsseldorf. Das teilte der Berliner Verein am Samstagvormittag mit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Liga-Konkurrent eine Kaufoption für den 20-Jährigen besitzen.



"Robert hat im vergangenen Jahr sein erstes Profi-Spiel gegen Braunschweig im Olympiastadion gemacht, viele Spiele in der U23 in der Regionalliga absolviert und sich sehr gut entwickelt. Gemeinsam haben wir schon im Zuge seiner Vertragsverlängerung die Option einer Leihe in Betracht gezogen und verschiedene Optionen im In- und Ausland diskutiert", erklärte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. "Nun haben wir gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Wir wünschen Robert viel Erfolg in Düsseldorf."

Profi-Debüt gegen Braunschweig

Kwasigroch gab in der vergangenen Saison sein Profi-Debüt, als er im September 2023 Tjark Ernst im Spiel gegen Eintracht Braunschweig vertrat. Weitere neun Mal stand der gebürtige Berliner im Kader, ansonsten kam Kwasigroch in der U23 zum Einsatz. Die Leihe erfolgt aufgrund der großen Konkurrenzsituation im Berliner Tor - mit Ernst, Marius Gersbeck und Nachwuchstalent Tim Goller ist die "alte Dame" bereits gut zwischen den Pfosten aufgestellt.



"In den Gesprächen mit den Fortuna-Verantwortlichen hatte ich schnell ein gutes Gefühl. Jetzt gehe ich die Aufgabe in Düsseldorf mit viel Vorfreude an und möchte mich dort bestmöglich weiterentwickeln", so Kwasigroch. In Düsseldorf wird er mit Fortunas langjähriger Nummer eins Florian Kastenmeier in den Zweikampf gehen.



