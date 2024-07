Fußball Fußball: Hertha BSC verleiht Wilfried Kanga zu Cardiff City Stand: 30.07.2024 18:50 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Mittelstürmer Wilfried Kanga an Cardiff City in die zweite englische Liga verliehen. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

"Willy hat in der vergangenen Saison gute Leistungen in Belgien gezeigt und wir haben uns frühzeitig gemeinsam mit ihm darauf verständigt, dass wir eine gute Lösung für ihn und für uns für die neue Saison finden wollen", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. "Diese haben wir jetzt gemeinsam gefunden und wir wünschen ihm viel Erfolg in Cardiff."

Die nächste Leihe für Kanga

Für Wilfried Kanga ist die Leihe nach Cardiff bereits die zweite, seitdem er 2022 bei Hertha BSC unterschrieben hatte. Der ivorische Mittelstürmer konnte die Erwartungen in Berlin nicht erfüllen. In 23 Bundesliga-Spielen erzielte der 26-Jährige zwei Tore.



In der vergangenen Saison war Kanga an Standard Lüttich in Belgien verliehen. Dort konnte er mit zwölf Toren in 37 Pflichtspielen überzeugen. Laut Medienberichten besitzt Cardiff eine Kaufoption für Kanga.

