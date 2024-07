Fußball Fußball: Hertha bestätigt Rückkehr von Torhüter Smarsch Stand: 19.07.2024 11:49 Uhr

Die Rückkehr des gebürtigen Berliners Dennis Smarsch in die Hauptstadt ist offiziell. Der 25-jährige Torwart erhält bei Hertha BSC einen Vertrag bis 30. Juni 2025, wie der Zweitligist am Freitag mitteilte. Der Vertrag des Keepers war beim MSV Duisburg ausgelaufen, so kam es zur Rückkehr an die Spree, wo Smarsch bereits 2010 vom BSC Rehberge zur Hertha wechselte.



Im Team von Trainer Cristian Fiél erwartet ihn auf der Torhüter-Position mit Tjark Ernst, Marius Gersbeck und Nachwuchstalent Tim Goller ein harter Konkurrenzkampf.

Herthas Fabian Reese verpasst Trainingslager in Österreich mehr

Benjamin Weber: "Kennt den Verein bestens"

"Wir freuen uns, dass Dennis unser Torhüterteam komplettiert und künftig vor allem in der täglichen Trainingsarbeit eine wichtige Position einnimmt. Er hat seine Ausbildung in unserer Akademie absolviert, kennt den Verein also bestens und steht exemplarisch für den Berliner Weg", sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Smarsch stieß am Freitag zum Team im Trainingslager der Hertha am Walchsee.

2019 gab er sein Bundesliga-Debüt für Hertha

Damit kehrt er zurück zu seinem Jugend-Klub. Im Alter von elf Jahren war er an das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha gewechselt und durchlief dort alle Jugendmannschaften, bis er zur Saison 2018/19 in den Profikader aufrückte. Im November 2019 gab er sein Bundesliga-Debüt, kam aber insgesamt nur auf zwei Einsätze in der höchsten Spielklasse.



Von 2020 bis 2023 spielte er beim FC St. Pauli, für den er insgesamt achtmal in der 2. Liga und zwölfmal bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord zwischen den Pfosten stand. Zuletzt war der Keeper beim Drittligisten MSV Duisburg unter Vertrag, hatte dort aber die erste Saisonhälfte wegen Patellasehnenproblemen verpasst und war dann nur noch bei einer Partie im Niederrheinpokal zum Einsatz gekommen.



Sein Vertrag beim MSV war im Sommer ausgelaufen, nach Berlin wechselt er ablösefrei.

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.07.2024, 16:15 Uhr