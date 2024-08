Fußball Fußball: Hertha-Abwehrchef Marc Oliver Kempf wechselt nach Italien Stand: 28.08.2024 16:18 Uhr

Abwehrspieler Marc Oliver Kempf wechselt von Hertha BSC zum italienischen Erstligisten Como 1907. Das teilten die Berliner am Mittwoch mit.



Der 29-Jährige wird bei seinem neuen Klub unter dem spanischen Welt- und Europameister Cesc Fàbregas trainieren. Zur Höhe der Ablösesumme machten die Berliner keine Angaben. Damit verliert Hertha innerhalb weniger Tage den zweiten Leistungsträger: Am vergangenen Freitag war Torjäger Haris Tabakovic in die Bundesliga zu Hoffenheim gewechselt.

Kempf war Anfang 2022 vom VfB Stuttgart zu Hertha gekommen. Für die Hauptstädter absolvierte der Hesse 75 Spiele, in denen ihm fünf Tore gelangen. Nach einigen schwierigen Phasen ist er unter dem neuen Trainer Cristian Fiél unangefochtener Stammspieler und eine zentrale Figur im neuen Spielsystem.



"Nach seiner starken Vorbereitung wären wir sehr gerne gemeinsam mit Marc die vor uns liegenden sportlichen Herausforderungen angegangen", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. "Nun hat sich aber eine für ihn sehr spannende Möglichkeit im Ausland aufgetan, die er gerne wahrnehmen wollte und der wir wiederum mit Blick auf unsere Gesamtsituation zugestimmt haben."



Kempf selbst sagte zu seinem Wechsel: "Ich hatte Höhen und Tiefen bei Hertha BSC, habe mich vor allem aber am Ende sehr wohl gefühlt. Das ließ sich auch daran erkennen, mit welcher Motivation ich in die laufende Saison gegangen bin. Ich danke den Verantwortlichen dafür, dass ich jetzt eine ganz neue Erfahrung machen und diese spannende Chance ergreifen kann."

