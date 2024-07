Fußball-Europameisterschaft Fußball- Europameisterschaft: Kunstrasen der Fanzone am Brandenburger Tor wird verlost Stand: 12.07.2024 21:39 Uhr

Die EM 2024 ist (schon fast) vorbei. Der fasteuropameisterliche Untergrund vor dem Brandenburger Tor aber spielt um sein Leben. Entschieden wird sein Schicksal in der Nachspielzeit: mit dem Los.

Die 24.000 Quadratmeter Kunstrasen-Fläche der EM-Fanzone vor dem Brandenburger Tor soll ein Leben nach der Europameisterschaft bekommen. Allerings übertrifft offenbar das Interesse daran das Angebot. Und zwar deutlich. "Es gibt eine riesige Liste. Wir mussten mittlerweile einen Aufnahmestopp machen", sagte Eva Beyer vom Veranstalter Kulturprojekte Berlin gegenüber rbb|24 über die geplante Verteilungsprozedur des Kunstrasens aus dem Tiergarten. Und das heißt: Niemand kann sich mehr Hoffnungen auf ein Stück davon machen, der nicht schon auf der Liste der Interessenten steht.

Riesiges Fußballtor aus Berliner Fanzone steht weiter zum Verkauf mehr

Auch die JVA Tegel profitiert

Bewerben konnten sich Schulen und Kitas, aber auch Unternehmen. Wer den Zuschlag erhält, wird unter anderem durch ein Losverfahren entschieden. Andere Stücke sind bereits fest versprochen. So zum Beispiel der Sophie-Brahe-Schule in Treptow-Köpenick, der Kita Sonne in Marzahn-Hellersdorf, dem Monbijou-Park und der JVA-Tegel. Zudem ist eine Bolzplatzinitiative mit Fußball-Zweitligist Hertha BSC geplant.



Der 1,2 Millionen Euro teure Rasen ist klimaneutral hergestellt worden und zu 100 Prozent recyclingfähig. Abgebaut wird er ab dem 19. Juli. Einzig ein paar Brandflecken - entstandn durch von Fans abgebrannte Pyro-Technik - müssen dann noch rausgeschnitten werden. Ansonsten ist das künstliche Grün auch nach vier Wochen Dauereinsatz noch in bestem Zustand.

Sendung: rbb|24 Inforadio, 12.07.2024, 22:15 Uhr