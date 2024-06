Fußball-EM Fußball-EM: Türkische Fans feiern Achtelfinal-Einzug mit Autokorso auf Berliner Ku'damm Stand: 27.06.2024 16:44 Uhr

Hunderte Fans der türkischen Fußball-Nationalelf haben auf Berliner Straßen den Einzug ins EM-Achtelfinale gefeiert. Nach dem mühevollen 2:1 Sieg gegen Tschechien in Hamburg zog es am Mittwochabend viele Menschen in der Hauptstadt jubelnd nach draußen.



Auf dem Kurfürstendamm gab es einen Autokorso. Die Polizei hatte dabei zunächst von rund 300 teilnehmenden Personen berichtet, korrigierte das in ihrer Einsatzbilanz am Donnersag auf "in der Spitze 4500 und knapp 500 Fahrzeuge im Bereich des Breitscheidplatzes". Außerdem hieß es: "Es wurden durch Personen zahlreiche Laternen beklettert und vermehrt Pyrotechnik gezündet."

Insgesamt rund 350 Polizisten rund um die Jubelfeiern im Einsatz

Im späteren Verlauf der Nacht kam es "vermehrt zu Flaschenwürfen", hieß es von der Polizei weiter. Ein Polizeibeamter sei dabei leicht verletzt, eine Person vorübergehend festgenommen worden. Auf dem Kurfürstendamm habe ein Mann aus der Menge heraus mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen. Er sei überprüft und seine Waffe beschlagnahmt worden.



Gegen ein Uhr hätten dann die "polizeilichen Maßnahmen sukzessive eingestellt" werden können. Insgesamt seien im Rahmen der Jubelfeier 20 Strafanzeigen ergangen, unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Zudem seien "bei 19 Personen freiheitsbeschränkende Maßnahmen" ergangen, teile die Berliner Poliezi weiter mit. Rund 350 Polizistinnen und Polizisten waren demnach im Einsatz.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.06.2024, 7:00 Uhr