Fußball-EM-Fanmeile größer Fußball-EM-Fanmeile größer: Veranstalter hoffen auf Besucherrekord in Berlin zum Deutschland-Spiel Stand: 23.06.2024 12:52 Uhr

Pünktlich zum dritten Spiel des DFB-Teams am Abend gegen die Schweiz ist die Kapazität der EM-Fanmeile auf der Straße des 17. Juni deutlich vergrößert worden. Das Wetter scheint mitzuspielen, was Public Viewing in der Region angeht.

Für ein Fußballfest am Sonntagabend auf der Fanmeile am Brandenburger Tor scheint alles bereitet zu sein: Die Kapazität wurde erhöht, das Wetter bereitet diesmal keine Sorgen wie noch am Freitag - und auch Bundestrainer Julian Nagelsmann kann aus dem Vollen schöpfen und vermutlich zum dritten Mal diesselbe Startelf aufbieten.



Das DFB-Team trifft am Sonntag (21 Uhr) im letzten Gruppenspiel auf die Schweiz. Für das Achtelfinale ist die Mannschaft schon seit dem 2:0 über Ungarn qualifiziert - nun geht es gegen die Eidgenossen noch um den Gruppensieg - dieser wäre mit einem Remis fix.



Gute Wetter-Nachrichten gibt es für alle, die das Spiel beim Public Viewing auf den Fanzonen in Berlin miterleben wollen. Während des Spiels soll es trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Tagsüber scheint am Sonntag in Berlin und Brandenburg zunächst die Sonne, Richtung Prignitz soll es etwas wolkiger werden. In der Region soll es am Tage einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken geben.



Um das Public Viewing zum Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland am Abend müsse man sich keine Gedanken über das Wetter machen, so der Deutsche Wetterdienst. In Berlin und Brandenburg liegen die Temperaturen voraussichtlich bei 21 bis 24 Grad.

Platz für 70.000 Fans

Die Berliner Fanzone vor dem Brandenburger Tor wird für das dritte und letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft erweitert. Man rechne am Sonntag mit einem deutlich größeren Andrang, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin mit.



Darum werde erstmals die Erweiterung der Fanzone auf der Straße des 17. Juni genutzt, die sich dann bis zur Bellevueallee erstreckt. Laut Veranstalter können dann insgesamt 70.000 statt 40.000 Menschen das Spiel in den Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude verfolgen.



Die Deutsche Elf hat den Einzug ins Achtefinale der Euro 2024 bereits geschafft. Gegen die Schweiz geht es um die Platzierung in der Gruppe. Deutschland ist mit zwei Siegen vor dem Spiel am Sonntagabend auf Platz eins. Die Schweiz könnte mit einem Sieg gegen Deutschland aber selbst noch den ersten Platz erreichen. Beide Teams treffen in Frankfurt am Main aufeinander, übertragen wird das Spiel am Sonntag live ab 21 Uhr in der ARD.





Sendung: Antenne Brandenburg, 22.06.2024, 13 Uhr