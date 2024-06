Fußball-EM Fußball-EM: Berliner Fraktionen der Linken und Grünen lehnen kostenlose Ticketkontingente ab Stand: 11.06.2024 18:57 Uhr

Die Berliner Linken- und Grünen-Fraktionen lehnen kostenlose Tickets für Spiele der Fußball-Europameisterschaft ab. Die Senatssportverwaltung hatte allen Abgeordneten Eintrittskarten der teuren Kategorie 1 und den Fraktionsspitzen sogar VIP-Tickets angeboten.



Die Linken argumentieren, die kostenlosen Eintrittskarten seien besser bei Ehrenamtlichen aus dem Sport aufgehoben. Die Fraktion habe entschieden, die von der Sportverwaltung angebotenen Tickets für ihre 21 Abgeordneten nicht anzunehmen. Insgesamt belaufe sich der Wert der Tickets für die Linken auf rund 7.000 Euro.

AfD will Tickets annehmen

Ähnlich äußern sich die Grünen. Auch sie würden die Tickets für ihre Abgeordneten nicht annehmen, so eine Fraktionssprecherin. Als Zeichen der Wertschätzung sollten sie lieber an Trainerinnen und Trainer gehen, denn der Berliner Breitensport verdiene alle Anerkennung.



Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) erklärte, sie wolle sehen, was sie tun könne. "Die Anzahl steht fest. Und für diese Anzahl der Karten können sie uns Namen nennen. Das werden wir dann weiterreichen", so Spranger. "Die Linksfraktion kann sich jetzt schon mal Gedanken machen, wen sie gerne einladen möchten. Ich stehe dem offen gegenüber."



Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU wollten sich zur Nutzung ihres Ticketkontingents bislang nicht äußern. Die AfD-Fraktion hingegen möchte einige der Tickets für ihre Abgeordneten annehmen.

VIP-Karten für Bürgermeister und Sportsenatorin vorgesehen

Neben den Abgeordneten sollen auch die Senatorinnen und Senatoren, das Präsidium des Abgeordnetenhauses, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs sowie die Bezirksbürgermeisterinnen von Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf kostenlose Tickets für einzelne EM-Spiele erhalten.



Für den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Sportsenatorin Spranger sind VIP-Karten für alle sechs Berliner Begegnungen vorgesehen.

