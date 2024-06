Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Union Berlin verplichtet Laszlo Benes vom Hamburger SV Stand: 28.06.2024 17:00 Uhr

Fußball-Profi Laszlo Benes wechselt vom Zweitligisten Hamburger SV zum 1. FC Union Berlin in die Bundesliga. Das teilte der Köpenicker Verein am Freitag mit.



Zuvor hatte schon die "Bild" über den Transfer berichtet. Demnach habe der 26-Jährige eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Vertrag gezogen.

Benes: "Neu angreifen"

"Union ist ein sehr guter Verein in Deutschland. Ich freue mich darauf, die Mannschaft bald kennenzulernen und bin hoch motiviert, in der kommenden Saison in der Bundesliga neu anzugreifen, um den Klub bei seinen sportlichen Zielen bestmöglich unterstützen zu können“, wird Benes in einer Vereinsmitteilung zitiert.



"Mit László gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler, der unter anderem mit seinen Standards immer wieder Chancen kreieren kann. Zudem hat er in den letzten Jahren bereits viele wertvolle Erfahrungen im deutschen Fußball sammeln können, daher sind wir überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten verstärken wird", sagt Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball, über den Neuzugang.

Wie die "Bild" weiter berichtete, soll für den slowakischen Nationalspieler eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich fließen. Mit der Slowakei steht er bei der Euro 2024 im Achtelfinale gegen England.



Benes war 2022 von Borussia Mönchengladbach zum HSV gewechselt. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler mit 15 Treffern und zwölf Torvorbereitungen in 30 Saisonspielen einer der prägenden Akteure bei den Hanseaten. Nun nimmt er beim 1. FC Union einen neuen Anlauf im deutschen Fußball-Oberhaus.

28.06.2024