Fußball-Bundesliga Fußball-Bundesliga: Union Berlin verleiht Torwart Lennart Grill nach Braunschweig Stand: 04.07.2024 15:53 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat seinen Ersatztorwart Lennart Grill erneut verliehen. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag auf seinen Kanälen vermeldete, wechselt der 25-jährige Schlussmann zur kommenden Spielzeit in die 2. Bundesliga zu Eintracht Braunschweig. Auch ein dauerhafter Abschied aus Köpenick ist nicht ausgeschlossen, da die Leih-Vereinbarung laut dem 1. FC Union eine "leistungsabhängige Kaufpflicht" beinhaltet.



Union zum Saisonauftakt in Mainz, Hertha zuerst zu Hause gegen Paderborn mehr

Dritte Leihe in Serie

Bereits in der vergangenen Saison hatten die Köpenicker Grill, der bislang acht Spiele im Trikot des 1. FC Union absolviert hat, verliehen. Für den ebenfalls in der 2. Bundesliga spielenden VfL Osnabrück startete er als Nummer eins in die Saison 2023/24, ehe er nach 15 Ligaspielen und 37 Gegentoren auf die Ersatzbank verbannt wurde. In diesem Sommer endete die einjährige Leihe anschließend.



Die Leihe nach Braunschweig ist nun die bereits dritte in Folge für Grill, da dessen Wechsel zu Union Berlin auf gleichem Wege zustande kam. Im Sommer 2022 liehen die Köpenicker Grill von Bayer Leverkusen aus, ehe sie ihn im März 2023 anschließend fest verpflichteten.



Sendung: rbb24 Inforadio, 04.07.2024, 15:15 Uhr