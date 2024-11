Basketball Fünfte Niederlage im siebten Spiel: Alba Berlin verliert auch in Bamberg und beklagt schwere Verletzung Stand: 03.11.2024 19:58 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert und dümpelt nach der vierten Pleite im sechsten Spiel weiter überraschend im Tabellenkeller herum. Alba verlor am Sonntag bei den Bamberg Baskets vor 5.117 Zuschauern mit 82:87 (34:39). Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson mit 28 und Louis Olinde mit 15 Punkten.



Trainer Israel Gonzalez konnte wieder auf die zuletzt verletzt pausierenden Eigengewächse Malte Delow (Gehirnerschütterung) und Jonas Mattisseck (Rücken) zurückgreifen. Die Berliner fanden aber nur mühsam in die Partie. Viele Würfe wurden vergeben, drei Tage nach der Euroleague-Pleite gegen Anadolu Efes fehlte der Rhythmus. Da aber auch Bamberg Probleme hatte, blieb die Partie ausgeglichen.

Alba lässt zu viele Freiwürfe liegen

Im zweiten Viertel steigerten sich die Gastgeber dann aber offensiv, während Alba weiterhin zu viel vergab - vor allem jenseits der Drei-Punkte-Linie. Nach einer kurzzeitigen 22:20-Führung kippte die Partie und die Gäste liefen nun einem Rückstand hinterher. Der betrug zeitweise sechs Punkte (31:37). Alba blieb aber weiter dran.



Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie hitziger, Mitte des dritten Viertels gingen die Berliner sogar kurz wieder in Führung (46:45). Doch Alba konnte auch dieses Momentum nicht nutzen, ließ zudem zu viele Freiwürfe liegen. So schlug Bamberg zurück und Alba lief wieder einem Rückstand hinterher. Und das konnten sie bis zum Ende dann nicht mehr drehen.

Justin Bean fällt lange aus

Doch die Niederlage war nicht das Einzige, was den Berlinern an diesem Abend die Stimmung vermieste. So wurde nach Spielschluss bekannt, dass Power Forward Justin Bean sich während der Partie das Handgelenk gebrochen habe und voraussichtlich drei Monate ausfällt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.11.2024, 17:15 Uhr