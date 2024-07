Füchse-Trainer Jaron Siewert Füchse-Trainer Jaron Siewert beim Trainingsauftakt: "Handball-Feinschmecker werden auf ihre Kosten kommen" Stand: 18.07.2024 13:37 Uhr

Nach langer Sommerpause starten die Füchse Berlin die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Jaron Siewert blickt auf das Champions-League-Comeback und prophezeit eine harte, aber auch interessante Spielzeit.

Füchse Trainer Jaron Siewert über...

… die Sommerpause

Die Freude darüber, dass es jetzt wieder losgeht, ist riesig. So eine lange Sommerpause hatte ich noch nie, wenn man die Coronapandemie mal außen vorlässt. Das waren jetzt sechseinhalb Wochen. Aber jetzt liegen auch wieder sechs Wochen Vorbereitung vor uns und ich freue mich sehr, zwei neue Gesichter zu begrüßen. Plus die bereits altbekannten.

… die Olympiafahrer

Es ist natürlich ein bisschen schwierig, da sie erst sehr spät in die Vorbereitung einsteigen werden. Und es sind ja nicht unwesentliche Spiele. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass sie längsmöglich bei Olympia dabei sind. Ein skandinavisches Finale zwischen Schweden und Dänemark wäre ideal.

… das Lauftraining in den nächsten Tagen

Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel die Spieler im Urlaub trainiert haben. Mal unter uns: Wenn sie viel gemacht haben, dann kann man sie noch mehr laufen lassen, damit sie noch besser sind (lacht). Es gehört halt zur Vorbereitung dazu. Ich brauche glaube ich niemandem verraten, dass es nicht die Lieblingsbeschäftigung der Spieler ist, Kerben in die Laufbahn zu rennen. Aber wir müssen jetzt die Grundlagen für die lange und anstrengende Saison legen. Wer erfolgreich sein will, muss leiden.

… die Champions League

Die Champions League ist die Belohnung für das, was wir im letzten Jahr geschafft haben. Es ist der höchstmögliche Europäische Wettbewerb mit dem größten Renommee. Da wird sich jeder gut präsentieren wollen. In unserer Gruppe haben wir gute Gegner. Es sind vielleicht nicht die schönsten Reiseziele für Touristen, aber Handball-Feinschmecker werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. In jeder Halle werden Atmosphäre und Emotionen dabei sein. Das wird interessant und es gibt vermeintlich keine schwächeren Gegner. Aber wir haben durchaus die Möglichkeit aufs Weiterkommen.

… Saisonziele

Wir wollen in allen Wettbewerben eine bestmögliche Leistung zeigen und möglichst lang dabei sein. Genaue Ziele werden wir noch einmal intern besprechen.

… die externen Neuzugänge

Tobias Reichmann spielt mit seiner Erfahrung einen wichtigen Part. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Wir haben durch die Abgänge von Marco und Hans viel Erfahrung verloren. Tobi bringt Gewinnermentalität mit, er hat alles schon gewonnen. Und von Lukas Herburger erwarte ich, dass er die emotionale und kämpferische Stütze ist, die er bei den Kadetten war. Er soll eine tragende Rolle im Abwehrzentrum übernehmen, aber auch vorne seinen Part spielen. Besonders im letzten Jahr hat er sich im Angriff noch einmal stark entwickelt.

… die Neuzugänge vom VfL Potsdam

Lasse Ludwig ist eine gute Ergänzung zu Dejan Milosavljev. Im Tor ist er vermeintlich die klare Nummer zwei, wird sich damit aber nicht zufriedengeben und um Einsatzzeiten kämpfen. Er hat in der letzten Saison schon gezeigt, dass er uns Spiele gewinnen kann. Und diese Erwartungshaltung habe ich auch in dieser Saison. Und Max Beneke muss jetzt erst einmal seine Knieverletzung auskurieren und dann mehr als nur an seine alte Leistungsstärke anknüpfen. Die 1. Und 2. Liga sind sehr unterschiedlich. Ich denke aber, dass er mutig und mit Selbstvertrauen seine Rolle hier finden wird.

… die Kadergröße

Wenn alle fit sind und ihr gewohntes Leistungsniveau abrufen – beziehungsweise die Jugendspieler ihr Potential entfalten – dann haben wir eine sehr gute Mannschaft. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass Verletzungen nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel sind. Dann könnte es hart werden, eine Champions-League-Saison zu spielen. Keiner kann in die Glaskugel gucken.

… die Kooperation mit dem VfL Potsdam

Für uns war es letztes Jahr ein riesiger Boost, dass wir nicht nur auf unsere 16 Profispieler zugreifen konnten, sondern auch auf sechs zusätzliche Doppelspielberechtigte. Das geht durch den Aufstieg der Potsdamer nun nicht mehr, weshalb wir aus der eigenen Jugend rekrutieren müssen. Aber da sind auch viele gute Leute dabei, von daher mache ich mir erst einmal keine großen Gedanken.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.07.2024, 14:15 Uhr