Handball Füchse-Spieler Mathias Gidsel erneut zum Welthandballer gewählt

Füchse Berlin gewinnen in Kielce und stoßen Tor zum Viertelfinale weit auf

In einem intensiven Duell setzten sich die Füchse Berlin am Mittwochabend mit 33:27 beim polnischen Vertreter Kielce durch. In einer Woche können die Hauptstädter in der heimischen Max-Schmeling-Halle den Viertelfinal-Einzug perfekt machen. mehr