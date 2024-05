Handball-Bundesliga Füchse-Kapitän Paul Drux erneut am Knie operiert Stand: 29.05.2024 16:24 Uhr

Handballspieler Paul Drux hat sich am Mittwoch einer geplanten Operation am Knie unterzogen. Ursprünglich war der Eingriff für kommende Woche vorgesehen, allerdings enschied der Rückraumspieler der Füchse Berlin, den Termin vorzuziehen, um die bevorstehende Saisonpause für die Regeneration auszunutzen, wie es in der Klubmitteilung hieß.



Grund für die Operation sind Nachwirkungen einer Meniskusverletzung. Damit müssen die Berliner in den beiden letzten Saisonspielen gegen den Bergischen HC und Eisenach auf Drux verzichten. Die Füchse werden die Serie aller Voraussicht nach als Zweiter beenden.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.05.2024, 16:15 Uhr