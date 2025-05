Streit um Stadion-Abriss Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark: Berliner Senat beschließt Bebauungsplan für Stadionneubau Stand: 13.05.2025 16:10 Uhr

Die Planungen für den Neubau des Stadions und den Umbau des anliegenden Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Berlin-Prenzlauer Berg sind einen Schritt vorangekommen. Der Berliner Senat beschloss am DIenstag den Entwurf für einen Bebauungsplan, der nun an das Abgeordnetenhaus zur weiteren Beratung und Beschlussfassung weitergeleitet wird.



Nach Angaben von Bausenator Christian Gaebler (SPD) bildet der Plan die Grundlage für den Bau eines Stadions mit 20.000 Plätzen, aber auch für eine neue Sporthalle, ein Begegnungszentrum für Verbände und etliche Spielfelder für unterschiedliche Sportarten. Die heutige Gymnastikwiese soll demnach zum Teil erhalten bleiben, ebenso wie eine Platanenallee.



Wie es jetzt mit dem Jahn-Sportpark weitergeht Trotz brütender Spatzen darf der Abriss des Stadions im Jahn-Sportpark teilweise fortgesetzt werden. Eine Bürgerinitative und ein Naturschutzverein kritisieren den Beschluss und machen sich große Sorgen um die finanzielle Zukunft des Bauvorhabens. Von Lukas Witte Trotz brütender Spatzen darf der Abriss des Stadions im Jahn-Sportpark teilweise fortgesetzt werden. Eine Bürgerinitative und ein Naturschutzverein kritisieren den Beschluss und machen sich große Sorgen um die finanzielle Zukunft des Bauvorhabens. Von Lukas Witte mehr

Unterm Strich werde es künftig 38 Bäume mehr auf dem Gelände geben als bisher, erläuterte Gaebler. In dem Entwurf für den Bebauungsplan sei auch der Nachweis erbracht worden, dass das Projekt im Hinblick auf den Artenschutz umsetzbar sei. Im Zuge des seit geraumer Zeit laufenden Stadionabrisses gab es juristische Auseinandersetzungen um Brutplätze für Vögel und den Lebensraum von Fledermäusen, in deren Folge sich der Rückbau der Westtribüne verzögert.



Die voraussichtlichen Kosten für den kompletten neuen Sportpark bezifferte Gaebler auf 263,4 Millionen Euro. Sie liegen damit um ein Vielfaches höher als ursprünglich angedacht. Um unter 300 Millionen Euro zu bleiben, sei das Vorhaben an manchen Stellen abgespeckt worden, so Gaebler.



Der Senator geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Stadionneubau nach dem endgültigen Beschluss des Bebauungsplans und dem Abriss der alten, aus DDR-Zeiten stammenden Sportstätte 2026 beginnen kann. 2028 könnte das Stadion fertig sein, bis 2030 dann auch alle anderen Vorhaben auf dem Areal.



Das Projekt hat nicht nur Befürworter, eine Bürgerinitiative sammelte in einer Petition über 14.000 Unterschriften dagegen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.05.2025, 16:15 Uhr