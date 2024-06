Frauen-Fußball Frauen-Fußball: Union-Frauen tragen ihre Heimspiele An der Alten Försterei aus Stand: 24.06.2024 13:34 Uhr

Das Frauen-Team des 1. FC Union Berlin wird nach ihrem sportlichen Aufstieg in die 2. Bundesliga künftig die Heimspiele im Stadion an der Alten Försterei austragen, das gab der Verein am Montag bekannt. Außerdem gehört das Profiteam der Frauen in Zukunft zum Geschäftsbereich Profifußball des Vereins. Innerhalb dieses Geschäftsbereiches verantwortet Jennifer Zietz ab 1. Juli 2024 den Profifußball als Geschäftsführerin. Als Cheftrainerin fungiert weiterhin Ailien Poese.

Unions Fußballerinnen steigen in die 2. Bundesliga auf Der Durchmarsch ist geglückt: Das Frauen-Team von Union Berlin hat auch im Rückspiel um den Aufstieg gegen Henstedt-Ulzburg einen souveränen Sieg geholt und geht somit ohne eine einzige Niederlage hoch in die 2. Bundesliga.mehr

Zingler will den Weg konsequent weitergehen

Mit der neuen Saison wird der Profifußball der Frauen damit noch stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit des Vereins gerückt. So wurde als Spielstätte für die Heimspiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal das Stadion An der Alten Försterei gemeldet, hieß es in einem Statement des Vereins am Montagvormittag auf dessen Webseite.



"Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre, in denen wir zunächst die Strukturen um das Team und dann auch die Mannschaft selbst professionalisiert haben, möchten wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen", so Union-Präsident Dirk Zingler. "Jennifer Zietz hat in der Zeit ihrer Tätigkeit für Union ihren wertvollen Erfahrungsschatz im Spitzenfußball eingebracht und sehr viel bewegt. Wir freuen uns sehr darauf, auch die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen."

Zietz seit 2023 im Verein tätig

Die ehemalige Nationalspielerin Jennifer Zietz stand 16 Jahre in Diensten von Turbine Potsdam und absolvierte für den Verein aus Brandenburg 276 Pflichtspiele. Nach Ende ihrer aktiven Karriere 2015 fungierte sich dort auch als Co-Trainerin. Anfang 2023 übernahm sie die sportliche Leistung beim damaligen Frauen-Regionalligist Union Berlin. "Die Art und Weise, wie der Profifußball der Frauen bei Union gefördert wird, beeindruckt mich sehr und ich bin stolz, diesen Weg inhaltlich mit prägen zu dürfen", wird Zietz in der Vereinsmitteilung zitiert.



"Welches sportliche Potenzial in unserer Mannschaft steckt und welche Begeisterung sie auslösen kann, durften wir in der abgelaufenen Saison insbesondere bei den zwei Spielen an der Alten Försterei erleben, zu denen insgesamt mehr als 30.000 Menschen kamen. Dieses Stadion nun auch unsere sportliche Heimat nennen zu dürfen, ist ein weiterer ganz wichtiger Schritt dahin, dass der Profifußball der Frauen zum sportlichen Selbstverständnis des 1. FC Union Berlin gehört", so Jennifer Zietz weiter.



Union Berlins Rekord-Saison in Zahlen Union Berlins Frauenteam hat sich im vergangenen Sommer professionalisiert. Prompt folgte der Aufstieg in die zweite Liga - und zwar in einer historischen Manier. Wie gut die Saison der "Eisernen Ladies" war, zeigt der genaue Blick auf die Zahlen.mehr

Ende August startet die 2. Frauen-Bundesliga

Die Sommervorbereitung der Profimannschaft der Union-Frauen beginnt am 8. Juli 2024 mit Leistungstests. Das erste Pflichtspiel steht mit der Erstrundenpartie im DFB-Pokal am Wochenende des 17. und 18. August auf dem Programm. Eine Woche später startet die Saison der 2. Fußball-Bundesliga.



Die Frauen des 1. FC Union hatten in dieser Saison souverän die Meisterschaft in der Regionalliga-Nordost gefeiert. In den zwei anschließenden Aufstiegsspielen setzten sich die "Eisernen Ladys" mit 8:0 und 2:0 gegen den Sieger der Nordstaffel, den SV Henstedt-Ulzburg, durch. Damit kehren die Köpenickerinnen nach sieben Jahre Abstinenz in die 2. Liga zurück.



Sendung: rbb24, 24.06.2024, 21:45 Uhr