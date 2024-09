Frauen-Fußball Frauen-Fußball: Berliner Vereine feiern Kantersiege in der Regionalliga Nordost Stand: 29.09.2024 16:56 Uhr

Die Berliner Klubs in der Regionalliga Nordost der Frauen konnten am Sonntag allesamt überzeugende Siege feiern. Dabei konnten Viktoria und Hertha BSC ihre Spitzenpositionen in der Tabelle behaupten, während die Frauen von Türkiyemspor das Tabellenende durch ein überzeugendes 6:0 verlassen konnten.





Die Damen von Hertha BSC gewannen bereits am Sonntagvormittag ihr Heimspiel gegen den 1. FFC Fortuna Dresden mit 4:0. Die Treffer für die Blau-Weißen erzielten Svenja Poock in der 13. Minute, Ronja Borchmeyer (43.) und Senanur Yavuz per Doppelpack (55., 83.). Die Herthanerinnen bleiben damit durch fünf Siegen aus fünf Spielen auf dem dritten Platz, Punktgleich mit RB Leipzig II und Viktoria 89.

Viktoria und Hertha siegen deutlich, Punkteteilung zwischen Union II und Turbine II, Türkyiemspor chancenlos mehr

Viktoria souverän gegen den Viertplatzierten

Die Viktoria konnte ihrerseits einen souveränen Erfolg beim bislang Viertplatzen, dem 1. FC Magdeburg, einfahren. Grundstein für den Erfolg der 89er war dabei eine äußerst starke Anfangsphase. Louise Trapp traf in der 4. Minute zur Führung. Kim Urbanek konnte kurze Zeit später mit zwei weiteren Treffern (11. und 17.) ausbauen, so dass die Berlinerinnen das Ergebnis ohne Probleme über die Zeit bringen konnten.



Die U23 von Union Berlin konnte im Heimspiel gegen Hansa Rostock einen 4:1-Sieg verbuchen. Hannah Kratz brachte die Köpernickerinnen in der 14. Minute in Führung. Elisa Spolaczyk (56.), Megan Reichenbach (59.) und Sandra Weihmann (66.) sorgten dann nach der Pause innerhalb von zehn Minuten für klare Verhältnisse. Den Hansa-Ehrentreffer besorgte Lara Montzki in der 70. Minute. Durch den Sieg klettert die U23 von Union in der Tabelle auf Platz fünf.

Türkiyemspor siegt im Kellerduell

Die Frauen von Türkiyemspor schlugen den Bischofswerdaer FV deutlich und verdient mit 6:0. Die Tore erzielten zweimal Angelina Lübcke (21., 52.), Chiara Hemmerich (24.), Lena-Marie Wolter Cosme (41.), Josi Schwarz (66.) und Ida Ochmann (86.). Durch den ersten Saisonsieg im fünften Spiel verlässt Türkiyem das Tabellenende. Letzter ist nun der Bischofswerdaer FV.



Sendung: rbb24, 29.09.2024, 21:45 Uhr