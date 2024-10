Frauen-Bundesliga Frauen-Bundesliga: Österreicher Kurt Russ wird neuer Trainer von Turbine Potsdam Stand: 08.10.2024 09:38 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben einen neuen Trainer. Wie der Bundesligist am Dienstagmorgen verkündete, übernimmt der Österreicher Kurt Russ ab sofort das Kommando an der Seitenlinie. Der 59-Jährige war zuletzt beim österreichischen Regionalligisten ASKÖ Oedt aktiv.

Vom Spieler zum Trainer

Russ tritt in Potsdam somit die Nachfolge von Marco Gebhardt und Dirk Heinrichs an. Nach einem denkbar schlechten Saisonstart mit null Punkten und einem Torverhältnis von 0:16 in den ersten fünf Ligaspielen hatte Turbine sich am vergangenen Sonntag von dem Trainer-Duo getrennt. Mit Russ soll nun ein Trainer die Wende einleiten, in dessen Fußballvita bislang lediglich Klubs aus den verschiedenen Ligen seines Heimatlandes stehen.



Unter anderem absolvierte Russ als Spieler 262 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Hinzukamen 28 Länderspiele und ein gutes Dutzend Auftritte im damaligen UEFA-Pokal. Nach seinem Karriereende folgte der Wechsel ins Trainergeschäft, wo er verschiedene Klubs von der Oberösterreich Liga bis hin zur 2. Bundesliga übernahm. Insgesamt fünf Jahre lang betreute er dort den SV Kapfenberg und führte diesen in den Spielzeiten 2014/15 und 2018/19 auf Platz vier der zweiten Liga.

Amtsantritt am Dienstagmorgen

Bereits am Dienstagmorgen wurde Russ auch den Spielerinnen von Turbine Potsdam vorgestellt. "Und dann geht es direkt in die Arbeit", hatte Vereinspräsident Karsten Ritter-Lang am Montag im Gespräch mit dem rbb über den Start des da noch unbekannten Trainers gesagt. Neben einer Leistungssteigerung erhofft Ritter-Lang sich auch einen Trainereffekt auf individueller Ebene: "Wir sehen individuelle Schwächen bei einigen Spielerinnen und es ist natürlich jetzt die Aufgabe des Trainers, diese zu entwickeln."



Sein Debüt an der Seitenlinie von Turbine Potsdam feiert Kurt Russ bereits am Freitagabend (18:30 Uhr). Dann trifft seine Mannschaft im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion am sechsten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison auf die SGS Essen. Mit einem Sieg könnten die Gastgeberinnen das Tabellenende zumindest zwischenzeitlich verlassen und am 1. FC Köln und Carl Zeiss Jena vorbeiziehen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 08.10.2024, 10:15 Uhr