Fussball-Bundesliga der Frauen Frauen-Bundesliga: Fußballerinnen von Turbine Potsdam gehen gegen Hoffenheim unter Stand: 29.03.2025 17:32 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine haben in der Bundesliga der Frauen ihre 17. Niederlage im 18. Saisonspiel kassiert. Am Samstagnachmittag waren die Potsdamerinnen in ihrem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim chancenlos und verloren schlussendlich mit 0:7 (0:3).

Hattrick besiegelt Potsdams bittere Pleite

Einmal mehr war die Mannschaft von Trainer Kurt Russ nicht nur unterlegen, sondern sah sich de facto einem Klassenunterschied gegenüber. Bereits in der 10. Minute erzielte Ereleta Memeti das erste Tor für die Hoffenheimerinnen, die im Mittelfeld der Frauen-Bundesliga angesiedelt sind. In der 20. Minute erhöhte die ehemalige Turbine Stürmerin Selina Cerci auf 2:0 für die Gäste, ehe Jill Janssens kurz darauf den 3:0-Halbzeitstand perfekt machte (32.).



Auch in der zweiten Hälfte änderte sich am gewohnten Bild nichts. Zwar versuchte Trainer Russ mit insgesamt fünf Auswechselungen alles, um seiner Mannschaft Stabilität und neues Leben einzuhauchen, dies gelang ihm allerdings nicht. Selina Cerci bescherte mit ihrem zweiten Treffer das 4:0 für die Gäste (58.) und machte die metaphorische Bühne anschließend frei für Feli Delacauw. Die Belgierin krönte den Hoffenheimer Nachmittag mit einem perfekten Hattrick und machte mit ihren drei Treffern (60.; 82.; 87.) die 0:7-Pleite der Potsdamerinnen perfekt.



Turbine steht somit nach 18 Spielen mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von -57 weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Frauen-Bundesliga.

