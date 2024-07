Erfolg in Fehervar Footballer von Berlin Thunder gewinnen klar in Ungarn Stand: 07.07.2024 15:59 Uhr

Eine Woche nach dem deutlichen Pflichtsieg in Prag hat Berlin Thunder ein weiteres "Kellerkind" der European League of Football (ELF) deutlich bezwungen. Das Team von Cheftrainer Johnny Schmuck gewann am Sonntag mit 47:0 bei den Fehervar Enthroners in Ungarn.



Im zweiten Viertel gelangen den Gästen die ersten beiden Touchdowns durch Aaron Jackson und Albert Wiesigstrauch. Nach der Halbzeit zogen die Berliner endgültig davon. Größten Anteil daran hatte Tim Schulz, der drei Touchdowns zum ungefährdeten Auswärtserfolg beisteuerte.



