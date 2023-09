Jetzt live hören und im Ticker Findet Union gegen Hoffenheim zurück in die Erfolgsspur? Stand: 23.09.2023 15:33 Uhr

Nach der knappen Champions-League-Niederlage in Madrid und zwei Pleiten in der Bundesliga will der 1. FC Union Berlin wieder einen Sieg feiern. Beim Heimspiel gegen Hoffenheim gibt auch ein Routinier sein Bundesliga-Debüt.

Keine 72 Stunden nach dem historischen Champions-League-Debüt und der knappen 0:1-Niederlage bei Real Madrid ist der 1. FC Union am Samstagnachmittag wieder in der Bundesliga gefordert. Nach den Pleiten gegen Leipzig und Wolfsburg wollen die Berliner gegen die TSG 1899 Hoffenheim die Einstellung eines Negativrekords verhindern. Vier Niederlagen in Serie gab es zuletzt zwischen März und Mai 2020.

Bonucci mit Bundesliga-Debüt

Dafür muss das Team von Trainer Urs Fischer den Lauf der Gäste stoppen, die nach zuletzt drei Siegen mit viel Selbstvertrauen ins Stadion An der Alten Försterei kommen werden. Gegenüber dem Madrid-Spiel nimmt der Schweizer Coach lediglich zwei Änderungen in der Startaufstellung vor. Jannik Haberer ersetzt Aissa Laidouni. Kurz vor Spielbeginn rotierte auch der angeschlagene Alex Kral noch heraus, der während des Warmmachens signalisierte, dass er nicht spielen kann. Für ihn rückt Brendon Aaronson in die erste Elf, sodass Lucas Tousart die Rolle des Abräumers im Mittelfeld übernimmt.



In der Abwehr wird der noch verletzte Robin Knoche wie schon in der Champions League von Leonardo Bonucci ersetzt, der damit auch zu seiner Bundesliga-Premiere kommt.



Auch Gäste-Trainer Pellegrino Matarazzo hat seine Startelf nur minimal verändern müssen. Für Florian Grillitsch, der wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausfällt, startet Anton Stach im Mittelfeld, für den es gleichzeitig sein Startelf-Debüt ist.

Die Aufstellungen

1. FC Union Berlin: Rönnow – Leite, Bonucci, Doekhi – Gosens, Tousart, Juranovic – Aaronson, Haberer – Behrens, Becker



TSG 1899 Hoffenheim: Baumann – Vogt, Brooks, Kabak – Skov, Stach, Kaderabek – Kramaric, Prömel – Beier, Weghorst

Das Spiel im Liveticker

