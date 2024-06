82:88 in Spiel vier gegen Bayern München Finale um die Basketball-Meisterschaft: Alba Berlin verliert in Spiel vier gegen Bayern München Stand: 14.06.2024 20:21 Uhr

Für Alba Berlin ist der Traum von der deutschen Basketball-Meisterschaft vorbei: Am Freitag gewann der FC Bayern München mit 88:82 bei den Berlinern und sicherte sich durch den dritten Sieg im vierten Finalspiel den Titel.

Alba Berlin hat das vierte Finalspiel der Basketball-Bundesliga verloren und damit die zwölfte Meisterschaft verpasst. Am Freitagabend unterlagen die dezimierten Berliner daheim dem Favoriten FC Bayern München 82:88 (46:44). Damit verloren die Hauptstädter die Best-of-Five-Serie 1:3 und bleiben in dieser Saison titellos. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 25 und Yanni Wetzell mit elf Punkten.



Beide Teams taten sich unter den Augen von mehr als 9.600 Zuschauern - darunter sie beiden Berliner NBA-Profis Moritz und Franz Wagner - zu Beginn schwer, Punkte zu erzielen. In den ersten sechs Minuten gelangen den Hauptstädtern nur fünf Punkte - allesamt nur von der Freiwurflinie. So liefen sie zunächst einem Rückstand hinterher, denn die Gäste trafen nun ihre Drei-Punkt-Würfe. Gegen Ende des ersten Viertels kämpfte sich Alba aber wieder heran.

Packendes Ende

Den Schwung nahmen sie zu Beginn des zweiten Abschnittes mit. Durch eine starke Defensive kamen die Berliner zu Ballgewinnen, die sie in Punkte ummünzen konnten. Viertelübergreifend gelang den Gastgebern ein 16:2-Lauf und damit die erste zweistellige Führung der Partie (34:24). Bis zur Pause konnten die Bayern aber wieder verkürzen.



Nach dem Seitenwechsel holten sich die Münchener die Führung dann zurück. Bis Mitte des dritten Viertels hielt Alba weiter dagegen, dann ging den Spielern von Chefcoach Israel González die Puste aus. Sie vergaben zu viele Distanzwürfe, während die Gäste davonzogen. Gut sechs Minuten vor Schluss waren es schon 17 Punkte (57:74).

Die Berliner kämpften trotzdem weiter, waren elf Sekunden vor dem Ende plötzlich wieder auf zwei Zähler dran, doch Brown vergab danach den möglichen Ausgleich aus der Distanz. Von der Freiwurflinie machten die Bayern alles klar.

