Barnim Finale der Fairplay-Soccer-Tour wird am Werbellinsee ausgetragen Stand: 26.07.2024 19:13 Uhr

Fußball spielen ohne Schiedsrichter. Das ist am Werbellinsee (Barnim) seit Mittwoch möglich. Rund 300 Jugendmannschaften aus ganz Deutschland sind zum Bundesfinale der "Fairplay Soccer Tour" angereist. Hier zählt nicht nur die Anzahl der Tore, sondern vor allem das gerechte Miteinander.



Dabei gebe es "Fairness-Punkte", die mehr zählen können als Tore, sagt Marcus Frey, Organisator des Turniers: "Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir nicht nur die sportliche Leistung sehen bei unseren Turnieren, sondern auch den Fairplay-Gedanken in den Vordergrund stellen." Am Ende würden nicht nur die besten Teams geehrt werden, sondern auch die fairsten, so Frey.





So funktioniert die neue U17- und U19-Nachwuchsliga – und so stehen die Vereine dazu Der DFB hat die Fußball-Nachwuchsligen der U17 und U19 grundlegend reformiert. Die Vereine zeigen sich offen, doch der abgeschaffte Abstieg für Teams mit Leistungszentrum und die veränderte Einbindung von Amateurklubs bringt Zweifel auf. Von Marc Schwitzkymehr

Auf den Spielfeldern treffen Teams mit jeweils drei Spielerinnen und Spielern aufeinander. Während der Spiele können sie Gerechtigkeitspunkte sammeln, die jedoch durch Fouls und Beleidigungen auch wieder verloren gehen können. Die Spielzeit beträgt drei Minuten.



Nach dem Spiel treffen sich beide Teams am sogenannten "Fairplay-Tisch". Dort wird das Spiel ausgewertet und mögliche Vorkommnisse aufgearbeitet. Außerdem sei es den Veranstaltern wichtig, "dass sich vor und nach jedem Spiel abgeklatscht wird", sagt Frey.



Die Tour wird vom Verein Unityed seit 2001 jährlich ausgerichtet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.07.2024, 15:00 Uhr