European League of Football European League of Football: Berlin Thunder erleiden herbe Niederlage zum Saisonabschluss Stand: 18.08.2024 21:09 Uhr

Die Berlin Thunder haben die Saison in der European League of Football (ELF) mit einer hohen Niederlage beendet. Mit 14:47 (7:33) verloren die Berliner am Sonntag bei Rhein Fire in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena.

Potsdam Royals nach Kantersieg weiter ungeschlagen - Berlin Adler verlieren mehr

Thunder schon zur Pause mit 26 Punkten in Rückstand

Bereits zur Halbzeit hatten sich die Gastgeber eine 26-Punkte-Führung erspielt und machten damit wieder einmal deutlich, dass das sportliche Niveau der Teams in der ELF immer weiter auseinandergeht.



Für beide Mannschaften ging es tabellarisch bereits um nichts mehr. Berlin war aus dem Rennen um einen Playoffplatz längst ausgeschieden, mit nur fünf Siegen. Entsprechend saft- und kraftlos agierte das Team von Cheftrainer Johnny Schmuck an der Ruhr. Rhein Fire konnte nichts mehr aus den K.o-Spielen verdrängen, die Düsseldorfer schlossen die reguläre Saison mit elf Siegen und einer Niederlage ab.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.08.2024, 21:15 Uhr