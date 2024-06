Euro 2024 Euro 2024: Fanmeilen in Berlin bleiben am Dienstag wegen Unwettergefahr geschlossen Stand: 18.06.2024 14:09 Uhr

Wetterexperten erwarten am Dienstag starken Regen, Gewitter und Sturm. Beide Berliner Fanmeilen zur Fußball-EM werden deshalb vorsorglich geschlossen. Die Fanmeile in Potsdam bleibt nach derzeitigem Stand geöffnet.

Die beiden Berliner Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag bleiben aufgrund der aktuellen amtlichen Unwettervorwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag geschlossen. Die Besucher, die sich bereits auf der grünen Kunstrasenfläche auf der Fanmeile am Brandenburger Tor befinden, werden bis 16 Uhr vom Gelände geleitet, teilte der Veranstalter am Dienstagmittag mit. Die Fanmeile in Potsdam bleibt nach derzeitigem Stand geöffnet.

Starkregen, orkanartige Böen und Hagel in Berlin und Brandenburg möglich Ab Dienstagnachmittag soll es in Berlin und Brandenburg gewittern, regnen, stürmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem Unwetter, das in der Nacht abziehen soll. Der Mittwoch könnte kühl, der Donnerstag wieder sommerlich werden.mehr

Gewitter und Starkregen erwartet

"Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher der Fan Zones steht für uns im Vordergrund. Wir lassen die Fan Zones heute deshalb geschlossen und bitten alle Menschen, sicher zuhause zu bleiben", sagte Moritz van Dülmen, Geschäftsführer des Veranstalters. Ab dem Mittwoch um 14 Uhr seien die Fanzonen wieder eröffnet. Um 18 Uhr am Mittwochabend spielt Deutschland sein zweites Gruppenspiel gegen Ungarn.



Am Dienstagnachmittag und -abend werden in der Region Gewitter, teils mit Hagel und orkanartigen Böen sowie Starkregen erwartet. Besonders im Großraum Berlin und im Süden Brandenburgs besteht laut ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin Unwetterpotential. Lokal ist auch heftiger Starkregen mit Mengen um 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit oder über mehrere Stunden hinweg möglich. Ebenso sei ihm zufolge nicht auszuschließen, dass auch Tornados auftreten könnten. "Die Energie ist da", so Vögtlin, denn die Luftmasse sei jetzt sehr warm und feucht. Ob und wo diese auftreten, sei allerdings unklar.

