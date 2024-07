Euro 2024 Euro 2024: Berliner Olympiastadion für besten Rasen der EM ausgezeichnet Stand: 17.07.2024 14:09 Uhr

Der Rasen des Berliner Olympiastadions hat laut der Uefa während der Fußball-Europameisterschaft den besten Untergrund aller Spielorte geboten. Die Europäische Fußball-Union bewertete die in Niederösterreich gezüchtete Spielfläche mit fünf von insgesamt fünf Sternen, wie die Betreibergesellschaft des Stadions am Mittwoch mitteilte.



In mehreren Unterkategorien wurde der Untergrund in drei großen Bereichen bewertet: Spielqualität, physische Qualität und Rasenqualität. Neben einem sicheren Untergrund für die Spieler zählte dabei auch die Optik sowie der Gesamteindruck.

Normalerweise eher Acker als preisverdächtig

"Unser ganzes Team hat hart für die Vorbereitung und Durchführung des Turniers gearbeitet. Die sechs Berliner Partien inklusive des Finales haben uns alle mehr als gefordert, die Auszeichnung ist ein sichtbarer Lohn für alle Mühen in all unseren Gewerken", sagte Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH. Seit der Einführung der Rasen-Bewertung durch die Uefa hatte es zuvor bislang nur einmal die volle Punktzahl gegeben.



Dem ein oder anderen Fan des Zweitligisten Hertha BSC dürfte die Auszeichnung allerdings zumindest ein wenig kurios vorkommen. Schließlich gleicht der Rasen des Olympiastadions im Ligaalltag regelmäßig einem Acker und geriet für seinen schlechten Zustand schon mehrmals in die Kritik der Gastmannschaften. Während der Europameisterschaft wurden nun in allen zehn Stadien sogenannte Rasenberater eingesetzt, die in der Vorbereitung und bei der Reparatur des Rasens helfend zur Seite standen.

