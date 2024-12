Brandenburg Energie Cottbus zieht nach Pflichtsieg bei Alt Ruppin ins Landespokal-Halbfinale ein Stand: 11.12.2024 20:50 Uhr

Energie Cottbus steht im Halbfinale des Brandenburger Landespokals. Die Lausitzer gewannen am Mittwochabend bei Siebtligist Alt Ruppin. Trotz des Cottbuser Pflichtsiegs konnten die Gastgeber zufrieden sein mit ihrem Auftritt.

Drittliga-Tabellenführer Energie Cottbus hat sich wie erwartet einen Pflichtsieg im Landespokal-Viertelfinale bei Landesligist SV Eintracht Alt Ruppin geholt. Die Lausitzer gewannen beim Siebtligisten verdient mit 3:0 (1:0).



Tabellenführung gefestigt: Cottbus erkämpft sich Sieg in Mannheim Energie Cottbus ist gegen Waldhof Mannheim der dritte Sieg in Folge gelungen. Die Lausitzer bauten ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten Saarbrücken mit dem 1:0-Sieg auf drei Punkte aus. Siegtorschütze war Dominik Pelivan. Energie Cottbus ist gegen Waldhof Mannheim der dritte Sieg in Folge gelungen. Die Lausitzer bauten ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten Saarbrücken mit dem 1:0-Sieg auf drei Punkte aus. Siegtorschütze war Dominik Pelivan. mehr

Alt Ruppin zeigt guten Auftritt

Die Partie begann verhalten. Cottbus hatte zwar sofort viel Ballbesitz, doch Alt Ruppin stand tief in der eigenen Hälfte und hielt die stark favorisierten Gäste in der Anfangsphase so vom eigenen Tor entfernt. Nach gut zehn Minuten kam Energie dem Tor des Landesligisten dann zwar erstmals näher, zu Treffern kam die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz aber weiterhin nicht. Der Siebtligist machte es in der ersten Hälfte wirklich gut und verteidigte stabil, sodass sich die Lausitzer lange schwertaten. Insbesondere die Pässe in die Tiefe und damit in Tornähe fehlten.



Nach einer halben Stunde platze dann aber der Knoten. Eine Flanke von der rechten Seite fand Tobias Hasse am zweiten Pfosten, und der schob den Ball zur Führung ins Tor von Alt-Ruppin-Keeper Philipp Müller (30. Minute). Weil Müller einen Distanzschuss in den Schlussminuten des ersten Durchgangs noch stark parierte, ging es mit der knappen 1:0-Führung für Energie in die Kabinen. Mit den ersten 45 Minuten konnte Gastgeber-Trainer Christoph Sperberg durchaus zufrieden sein: Sein Team verteidigte leidenschaftlich und konnte den deutlichen Klassenunterschied gut kaschieren.



Energie Cottbus passt Landespokal "gerade überhaupt nicht rein" Bevor die Spieler von Energie Cottbus in die Weihnachtspause gehen können, stehen in den kommenden anderthalb Wochen noch drei wichtige Spiele an. Los geht es am Mittwochabend im Landespokal - mit reichlich Improvisation. Von Andreas Friebel rbb|24 streamt die Partie am Mittwoch ab 19 Uhr livemehr Bevor die Spieler von Energie Cottbus in die Weihnachtspause gehen können, stehen in den kommenden anderthalb Wochen noch drei wichtige Spiele an. Los geht es am Mittwochabend im Landespokal - mit reichlich Improvisation. Von Andreas Friebel

Cottbus siegt verdient, Alt Ruppin darf stolz sein

Zu Beginn des zweiten Durchgangs zeigte sich ein ähnliches Bild. Cottbus wirkte nach dem Drittliga-Stress der letzten Wochen träge und zurückhaltend, sodass es zwar ein einseitiges, aber wenig spektakuläres Spiel blieb. Für die beste Szene nach längerer Zeit sorgte Alt Ruppins Kapitän Alex Wolff, der einen Cottbuser Schuss in der 63. Minute sehenswert mit dem Kopf auf der Torlinie rettete. Es blieb dabei: Die Amateure konnten weiterhin sehr zufrieden sein mit ihrer Leistung - nicht nur weil der Rückstand so lange knapp blieb.



In der 71. Minute konnte sich die Eintracht dann aber nicht mehr gegen den nächsten Gegentreffer wehren. Romarjo Hajrulla brachte den Ball aus kurzer Distanz aufs Tor, Müller konnte zunächst zwar noch halten, den Abpraller von Domink Dargelis aber nicht mehr parieren. Alt-Ruppin-Verteidiger Dargelis beförderte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Wenig später erhöhte Maximilian Oesterhelweg noch auf 3:0 (80.), was gleichzeitig der Endstand war.



Sendung: rbb24, 11.12.24, 21:45 Uhr