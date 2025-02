Energie Cottbus vor Osnabrück Energie Cottbus vor Osnabrück: "Auch die Bayern haben es nicht geschafft, alle Spiele zu gewinnen" Stand: 27.02.2025 16:36 Uhr

Nach elf Spielen ohne Niederlage hat es am vergangenen Wochenende auch Cottbus wieder erwischt: 0:2 verlor Energie gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Aus der Bahn will sich die Wollitz-Elf davon nicht werfen lassen. Von Andreas Friebel

Haken dran und nach vorn schauen: Das ist das Motto, mit dem Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag in die Spieltagspressekonferenz vor der Partie gegen Osnabrück geht. Die Frage, ob die Niederlage beim Stuttgarter Nachwuchs ein Weckruf gewesen sei, kontert der 59-Jährige: "Wenn wir nach Niederlagen das Gefühl haben, wir müssen uns entschuldigen, wird das problematisch. Es gilt zu respektieren, dass der Gegner gut war."

Osnabrück führt die Rückrunde an

Und damit will Wollitz das Thema auch abschließen und verweist darauf: "Auch Manchester City, Paris oder die Bayern haben es nicht geschafft, alle Spiele zu gewinnen." Womit der Cottbuser Trainer recht hat - zumal diese eine Niederlage in der Tabelle nicht viel verändert hat: Energie ist weiter Spitzenreiter und hat acht Punkte Vorsprung auf den Vierten Bielefeld.



Tabellenführer ist aber auch der VfL Osnabrück - zumindest in der Rückrundentabelle. Die Niedersachsen haben in sechs Spielen noch keine Niederlage (vier Siege, zwei Unentschieden) kassiert. In der "kompletten" Tabelle sind die Niedersachsen allerdings derzeit Fünfzehnter und stehen nur einen Punkt vor der Abstiegszone. "Tabellenführer ist Energie Cottbus", bekräftigt Wollitz. "Und wir wollen am Samstag auch wie ein Tabellenführer auftreten - unabhängig davon, ob Osnabrück gerade eine gute Phase hat."



Trotz der momentanen Siegesserie ist der VfL Osnabrück zwar stark abstiegsgefährdet - die Formkurve unter dem neuen Trainer, Marco Antwerpen, zeigt aber steil nach oben. Als er Mitte Dezember verpflichtet worden war, lag der Zweitliga-Absteiger auf dem letzten Tabellenplatz. "Da sieht man, was es bedeutet, wenn man Selbstvertrauen bekommt, in der Liga ankommt und an den richtigen Schrauben dreht", kommentiert Wollitz den Aufschwung bei seinem ehemaligen Verein, für den er als Spieler und Trainer tätig war.

Krauß, Copado und Campulka wieder dabei

Positiv für Energie Cottbus: Am Samstag kehren wichtige Spieler in den Kader zurück. Maximilian Krauß war gegen den Stuttgarter Nachwuchs gesperrt, Copado ist auch wieder einsatzfähig. Und Campulka kann wieder spielen, nachdem er am vergangenen Wochenende Papa geworden ist und deshalb fehlte. Mit der Rückkehr dieser drei Spieler steigt die Qualität im Cottbuser Kader noch mal an.



Bis Donnerstagmittag waren für das Spiel deutlich über 10.000 Karten verkauft. Cottbus rechnet mit etwa 12.000 Zuschauern, wovon etwa 1.500 aus Osnabrück anreisen werden. Möglicherweise wartet auf die Zuschauer erneut ein Spektakel. Das Hinspiel gewann der FC Energie mit 5:2. Damals sorgte Engelhardt in der 67. Minute für das zwischenzeitliche 2:2. Inzwischen spielt der Stürmer für die Lausitzer, wartet allerdings noch auf seinen ersten Treffer im rot-weißen Trikot. Vielleicht klappt es ja am Samstag.



Der rbb überträgt das Drittliga-Heimspiel des Tabellenführers Energie Cottbus gegen den VfL Osnabrück am Samstag, 1. März, ab 13:55 Uhr im Livestream auf rbb24.de und im rbb Fernsehen.

