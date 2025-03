Cottbus vor Topspiel in Saarbrücken Energie Cottbus vor Drittliga-Topspiel in Saarbrücken: "Wir arbeiten daran, wieder Erster zu werden" Stand: 06.03.2025 17:41 Uhr

Tabellenzweiter beim -dritten: Am Samstag gastiert Energie Cottbus in Saarbrücken. Die Lausitzer möchten gerne wieder Platz eins übernehmen - und damit einen besonderen Feiertag für ihren Trainer krönen. Von Andreas Friebel Der rbb überträgt das Spiel am Samstag, 8.3., ab 13:55 Uhr live im Fernsehen und im Stream auf rbb24.de

Als Claus-Dieter Wollitz im Juni 2009 beim FC Energie Cottbus unterschrieb, ahnte er noch nicht, dass er einmal als Rekord-Trainer in die Geschichte des Klubs eingehen würde. Inzwischen in seiner dritten Amtszeit, hat der 59-Jährige aktuell 399 Pflichtspiele an der Seitenlinie der Lausitzer gestanden. Am Samstag in Saarbrücken (ab 13:55 Uhr live im rbb Fernsehen und im Stream bei rbb24.de) steht Partie Nummer 400 an.

Nicht mehr als eine "schöne Randnotiz"

"Es ist eine schöne Randnotiz. Aber es geht um drei Punkte. Den Rest blende ich aus", sagt Wollitz, der nach eigenem Bekunden fast alle der Spiele aufzählen kann. "Meine drei emotionalsten Partien mit Cottbus waren: Die 2:3-Niederlage gegen Mainz, das 1:1 in Braunschweig und der Pokalsieg in Wolfsburg beim damals amtierenden Meister."



Die Pleite gegen den Mainzer Nachwuchs im Mai 2016 führte zum erstmaligen Abstieg von Energie in die Regionalliga. Das Unentschieden in Braunschweig war im Mai 2019 ebenfalls gleichbedeutend mit dem Abstieg in die vierte Liga. Und im Dezember 2010 gewann Claus-Dieter Wollitz als Zweitligist 3:1 beim VfL und zog in das DFB-Pokal-Viertelfinale ein.

"Ich glaube, das war das beste Cottbuser Spiel in meiner Zeit als Trainer bei Energie", so Wollitz. Vielleicht kommen noch ein paar dazu, wenn er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag als Coach verlängert. Dann wird er mit der Anzahl an Cottbuser Pflichtspielen in Sphären vorstoßen, die wohl für lange Zeit unerreicht bleiben. Mit 378 Einsätzen an der Seitenlinie befindet sich Klub-Ikone "Ede" Geyer auf Rang zwei in der ewigen Bestenliste.

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Das Jubiläumsspiel von Wollitz ist zugleich auch das Topspiel der dritten Liga. Energie ist punktgleich mit Tabellenführer Dresden. Saarbücken liegt nur einen Zähler dahinter. "Wir arbeiten daran, wieder Erster zu werden", machte "Pele" Wollitz am Donnerstag klar.



Denn er weiß auch um das Hinspiel. Das ging mit 4:1 an den FC Energie. Der Mann des Tages war dabei Timmy Thiele. Er schoss alle vier Treffer. "Ich habe das weniger im Hinterkopf. Die Saarbrücker sicher mehr. Aber ich würde mich nicht beschweren, wenn es mir noch mal gelingt."

Saarbrücken verlor zuletzt Ende August zuhause

Allerdings weiß auch der Cottbuser Torjäger, dass Energie zuletzt etwas gestrauchelt ist, während Saarbrücken mit breiter Brust im heimischen Ludwigspark antritt. Die letzte Heim-Niederlage der Saarländer stammt von Ende August. Da gab es gegen Ingolstadt ein 2:3. Energie hingegen hat die vergangenen beiden Partien verloren.

"Saarbrücken hat einen guten Lauf. Wir haben zwei Niederlagen, was für Samstag nichts bedeutet. Es wird ein ausgeglichenes Spiel und bin guter Dinge, dass wir die Partie erfolgreich bestreiten", sagt Dominik Pelivan. Der Mittelfeldspieler unterschrieb in dieser Woche einen Vertrag für die nächsten Jahre. Wie lange die Vereinbarung läuft, teilte der Drittligist nicht mit.

Zweite Charterflug-Reise der Saison

Kein Geheimnis ist hingegen, dass Cottbus zum Auswärtsspiel per Flugzeug anreisen wird. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison entscheiden sich die Lausitzer dafür. Da die Entfernung aber recht weit ist, hat Energie einen Charterflug gebucht. Der bringt Cottbus am Freitagnachmittag ins Saarland und Samstagabend wieder zurück in die Lausitz. Vielleicht gibt es ja auf dem Rückflug auch eine kleine Runde des Trainers zu seinem 400. Pflichtspiel - vorausgesetzt Energie holt Punkte.

Sendung: DER TAG, 06.03.2025, 19:15 Uhr