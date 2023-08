Regionalliga Nordost Energie Cottbus trennt sich 1:1-Unentschieden von Chemie Leipzig Stand: 26.08.2023 15:39 Uhr

Nach frühem Rückstand hat sich Energie Cottbus gegen Chemie Leipzig am Ende doch noch ein Unentschieden erkämpfen können. Mit 1:1 endete die Partie, in der die Lausitzer in der ersten Hälfte ein Chancenfeuerwerk abfeuerten.

Am fünften Spieltag der Regionalliga Nordost hat der FC Energie Cottbus zuhause einen Punkt geholt. Mit 1:1 (0:1) trennten sich die Lausitzer von der BSG Chemie Leipzig und bleiben somit Tabellensiebter.



Energie zeigte einen starken Auftritt, war aber früh in Rückstand geraten. Nach vielen ungenutzten Chancen, sorgte am Ende Tim Heike für den erlösenden Ausgleichstreffer in der 71. Minute.

Energie kann die vielen Chancen nicht nutzen

Im Stadion der Freundschaft gehörte die Anfangsphase den Gästen, die munter nach vorne spielten. Bereits in der 9. Minute belohnten sie sich dafür nach einem Eckball. Dennis Mast brachte eine Flanke in den Strafraum, wo der Ball noch verlängert wurde und dann bei Paul Horschig landete. Der Innenverteidiger verwandelte aus wenigen Metern per Kopf und ließ Keeper Alexander Sebald keine Chance.



Energie Cottbus ließ sich von dem frühen Rückstand aber nicht verunsichern. Nach und nach fanden die Lausitzer besser ins Spiel, zeigten schöne Kombinationen und drängten direkt auf den Ausgleich. Die größte Chance gehörte in dieser Phase Maximilian Oesterhelweg, dessen gefährlichen Flachschuss BSG-Torhüter Benjamin Bellot aber noch mit dem Fuß abwehren konnte (11.).



Die Lausitzer waren nun überlegen, setzten Leipzig vor der Pause unter Dauerdruck und erarbeiteten sich eine Chance nach der anderen. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor gehen. Entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder Chemie bekam im letzten Moment doch noch den Fuß dazwischen. In der 44. Minute verhinderte bei einem Schuss von Timmy Thiele dann auch noch die Latte den Ausgleich.

Ruhigeres Spiel bringt den Ausgleich

Zurück aus den Kabinen verlor die Partie ein wenig an Fahrt. Cottbus blieb zwar dominant, doch das Chancenfeuerwerk aus der ersten Halbzeit konnten sie nicht mehr fortsetzen. Auch, weil die Gäste in der Verteidigung nun deutlich disziplinierter agierten und nicht mehr ganz so viele Räume gaben.

Doch gerade als bei den 5.326 Zuschauern im Stadion Ruhe einkehrte, gelang Energie dann doch der erlösende Ausgleich. Nach einem Eckball bekam Stürmer Tim Heike den zweiten Ball an der Strafraumkante, nahm gekonnt mit der Brust an und zog volley ab. BSG-Keeper Bellot sah die Kugel erst spät und konnte nur zuschauen, wie diese im linken Toreck einschlug (71.).



Danach wollte keine der beiden Mannschaften mehr zu großes Risiko eingehen und noch einmal voll auf Sieg spielen. Auch wenn die Lausitzer vorne weiter Druck machten, um sich für den starken Auftritt zu belohnen, kamen sie kaum noch zu gefährlichen Abschlüssen. So blieb es am Ende beim 1:1, über das sich die Gastgeber aufgrund der Vielzahl an Chancen wohl etwas geärgert haben dürften.

Luckenwalde spielt 3:3 gegen Aufsteiger Eilenburg

Auch Unentschieden, aber torreicher endete hingegen die Partie zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und dem FC Eilenburg. Mit 3:3 trennten sich beide Teams am Samstag im Werner-Seelenbinder-Stadion. Damit rutschte Luckenwalde in der Tabelle hinter den FC Viktoria Berlin auf Rang neun, für den Aufsteiger FC Eilenburg war es der erste Punkt der Saison.



In einem spektakulären Spiel war Luckenwalde in der 11. Minute durch einen Treffer von Jorden Winter in Führung gegangen, doch der Außenseiter kämpfte sich zurück und ging durch Treffer von Tim Bunge (31.) und Benjamin Luis (35.) mit einer verdienten Führung in die Pause.



Dann passierte lange nichts, bis die Gastgeber in der 76. Minute durch Simon Gollnack zurückschlugen und für den Ausgleich sorgten. In der Nachspielzeit der Partie dann großer Jubel bei den Eilenburgern, die nach dem Treffer zur 3:2-Führung durch Niklas Borck (90+1) schon fest mit dem Sieg gerechnet hatten. Doch Luckenwalde hatte den Punkt noch längst nicht abgeschrieben kam durch ein Last-Minute-Treffer von Tim Göth (90+4) am Ende doch noch zu einem Unentschieden.

