Regionalligist Energie Cottbus Energie Cottbus: Stadion der Freundschaft heißt jetzt "Leag Energie Stadion" Stand: 16.12.2023 20:55 Uhr

Die Heimspielstätte von Regionalligist Energie Cottbus hat einen neuen Namen. Im Rahmen des Weihnachtssingens stellte der Verein den neuen Namen vor, der mit der Leag als Geldgeber vereinbart wurde.

Regionalligist Energie Cottbus spielt künftig im "Leag Energie Stadion". Das gab der Verein im Rahmen des Weihnachtssingens im Stadion der Freundschaft am Samstag bekannt. Zuvor hatte der Energiekonzern Leag die Namensrechte am Stadion gekauft.

Verbleibende Spiele von Energie Cottbus in diesem Jahr abgesagt mehr

Künftiger Name soll Samstag mitgeteilt werden

Die Rechte am Namen sind vorerst bis zum Sommer 2026 an die Leag vergeben worden. "Unabhängig vom historischen Namen - Stadion der Freundschaft - ist die Bezeichnung 'Energiestadion' seit Jahr und Tag geläufig", sagte Vereinspräsident Sebastian Lemke. Man sei fest davon überzeugt, dass der Name "sehr passend gewählt ist", so Lemke. Über den Kauf der Namensrechte am Stadion hatte Mitte der Woche zuerst die "Lausitzer Rundschau" [Bezahlinhalt] berichtet.





Eine Summe wollte die Leag nicht nennen. Fest steht aber, dass Energie Cottbus zusätzliche Einnahmen gut gebrauchen kann: Der Regionalliga-Verein hat als Stadionbesitzer hohe Betriebskosten; sie liegen jährlich bei über einer Million Euro.



Laut Energie war die Übernahme des Stadionnamens wohl bereits seit Mai vereinbart. Damals hatten der Konzern und die Lausitzer ihre Zusammenarbeit verlängert und ausgeweitet. Seit der laufenden Spielzeit ist das Unternehmen auch Trikotsponsor des Vereins.

Hinweis: Dieser Artikel wurde am 16.12., nach Bekanntgabe des künftigen Stadionnamens, aktualisiert. In der ursprünglichen Version des Artikels war der Name noch nicht bekannt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.12.2023, 14:20 Uhr