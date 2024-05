Energie Cottbus Energie Cottbus: Pele Wollitz hört 2025 als Trainer auf Stand: 03.05.2024 18:04 Uhr

Claus-Dieter Wollitz hört im Sommer 2025 als Trainer des Fußball-Viertligisten Energie Cottbus auf und wird im Anschluss Sportdirektor. Das teilten die Lausitzer am Freitag mit. Wollitz war 2021 als Trainer nach Cottbus zurückgekehrt, seit 2022 arbeitet er zudem als Sportlicher Leiter bei Energie.



"Ich werde im nächsten Sommer 60 Jahre alt und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass das ein guter Zeitpunkt ist, von der Trainerposition aus ein wenig in den Hintergrund zu rücken“, sagte Wollitz: "Wir haben mit Energie Cottbus noch sehr viel vor, wollen stetig besser und stärker werden, und das möchte ich mit allem, was ich dazu beitragen kann, vorantreiben."

Wollitz soll Energie für die Zukunft aufstellen

Cottbus-Präsident Sebastian Lemke wird in der Vereinsmitteillung wie folgt zitiert: "Seine Überlegungen perspektivisch nicht mehr in der allerersten Reihe stehen zu wollen, die sind nicht neu, und sie haben zuletzt dann konkrete Formen angenommen, die wir als Vereinsführung sehr begrüßen. Wir möchten als Club neue Wege gehen, unseren Verein nachhaltig und professionell weiterentwickeln und für die Zukunft aufstellen. Pele soll und wird dabei ein zentraler Faktor sein und somit ab dem übernächsten Spieljahr nicht mehr als Trainer, sondern in der alleinigen Funktion des Sportdirektors für uns tätig sein."



Cottbus liegt in der Regionalliga Nordost auf Aufstiegskurs, drei Spieltage vor dem Saisonende steht der Klub an der Tabellenspitze.

