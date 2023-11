2:2 in der Regionalliga Nordost Energie Cottbus erkämpft sich einen Punkt bei Lok Leipzig Stand: 11.11.2023 18:04 Uhr

Energie Cottbus hat in der Fußball-Regionalliga Nordost eine Niederlage knapp verhindert. Die Lausitzer lagen bei Lok Leipzig bereits mit 0:2 zurück, sicherten sich aber noch einen Punkt. Cottbuser Held des Spiels war Timmy Thiele.

Lange sah es nach einer punktlosen Auswärtsfahrt für Energie Cottbus aus, aber am Ende konnten die Lausitzer doch noch jubeln. In der Fußball-Regionalliga Nordost lagen sie am Samstagnachmittag bereits mit 0:2 bei Lok Leipzig zurück, kämpften sich aber zurück und Timmy Thiele rettete mit zwei Treffern noch einen Punkt für Energie. Cottbus ist jetzt Tabellenzweiter, die Spitze hatte bereits zuvor der Greifswalder FC übernommen.

Nachdem Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz unter der Woche noch um zahlreiche erkrankte Spieler gebangt hatte, musste er seine Startelf im Vergleich zum 4:0-Erfolg gegen Babelsberg nur auf einer Position verändern. Für den angeschlagenen Tobias Hasse begann Paul Milde auf der rechten Verteidigungsseite.

Lok geht verdient in Führung

Die Gastgeber waren schon vor dem Spiel in bester Stimmung, feierten ihr 130-jähriges Vereinsjubiläum. Und auch die erste Großchance gehörte den Leipzigern. Nach einer Flanke von Luca Sirch kam Osman Atilgan aus kurzer Distanz zum Kopfball, aber Energie-Keeper Alexander Sebald parierte stark (10.). Energie bestimmte zwar zunächst das Spiel, Großchancen konnten sich die Lausitzer aber nicht erarbeiten.



Nach einer halben Stunde gingen dann die Gastgeber durchaus verdient in Führung. Über Mert Arslan kam der Ball zu Sirch am langen Pfosten, der nur noch ins leere Tor zum 1:0 einschieben musste (31.). Und die Leipziger hätten kurz darauf nachlegen können. Nach einer Ecke konnte Energie-Keeper Sebald den Schuss von Atilgan gerade noch so über die Latte lenken - und schrie anschließend seinen Frust über die schwache Leistung seines Teams heraus.

Cottbus kämpft sich zurück

Energie-Coach Wollitz reagierte und brachte nach der Pause Cedric Euschen und Dominik Pelivan für Maximilian Oesterhelweg und Joshua Putze. Doch die Gastgeber nutzten gleich ihre erste Gelegenheit, um die Führung auszubauen. Energie-Keeper Sebald konnte den Freistoß von Sirch nur nach vorne abwehren, Atilgan reagierte am schnellsten und schoss zum 2:0 ein (48.).



Von dem frühen Rückschlag ließen sich die Cottbuser nicht entmutigen und erhöhten nun den Druck. Tim Heike hatte mit einem stark geschossenen direkten Freistoß aus 25 Metern die beste Chance, den Lok-Torwart Niclas Müller aber genauso herausragend parierte (65.). Cottbus drückte weiter auf den Anschluss – und war zehn Minuten vor Schluss schließlich erfolgreich. Thieles Schuss von der Strafraumgrenze senkte sich über Leipzigs Torwart Müller zum 1:2 ins Tor (80.).

Die Lausitzer drückten weiter auf den Ausgleich. Erst scheiterte Euschen per Kopfball, kurz darauf konnten die mitgereisten Energie-Fans aber jubeln. Nachdem ein Schuss von Tim Heike geblockt wurde, war erneut Thiele zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum 2:2 (90.). In der Nachspielzeit wollte Cottbus sogar noch den Sieg, es blieb aber beim Unentschieden.

BAK muss herbe Pleite hinnehmen

Der Berliner AK kassierte am 14. Spieltag der Regionalliga Nordost eine heftige Niederlage. Bei Tabellenführer Greifswald gingen die Berliner mit 0:5 (0:4) unter. Die Partie war bereits nach den ersten 45 Minuten entschieden. Guido Kocer (11., 45.+1) und Soufian Benyamina (23., 29.) brachten ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit bereits mit 4:0 in Front. Wilmer Cabrera (79.) setzte mit dem 5:0 schließlich den Schlusspunkt unter die Partie.



Durch die Pleite bleibt der BAK auf dem letzten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost und befindet sich bereits früh in der Saison in Abstiegsnot.

