EM in den Niederlanden EM in den Niederlanden: Beachvolleyball-Duo Ludwig/Lippmann holt ersten Sieg - Auch Ehlers/Wickler siegen

EM in den Niederlanden: Beachvolleyball-Duo Ludwig/Lippmann holt ersten Sieg - Auch Ehlers/Wickler siegen Stand: 14.08.2024 22:53 Uhr

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig aus Berlin hat auf ihrer Abschiedstour bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden ein erstes Erfolgserlebnis gefeiert. Sie gewann am Mittwoch mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann aus Hamburg gegen die Tschechinnen Miroslava Dunarova und Daniela Mokra nach anfänglichen Schwierigkeiten noch souverän mit 2:0 (21:18, 21:14). Anders als bei Olympia ist das Weiterkommen ins Sechzehntelfinale damit greifbar.

Erstes Spiel noch verloren

Ludwig/Lippmann hatten ihr erstes Spiel bei der EM im deutschen Duell gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann noch verloren. Am Dienstag gab es ein 0:2 (14:21, 19:21). Den ersten Satz gestalteten Ludwig und Lippmann gegen die deutschen Meisterinnen lange ausgeglichen, in den entscheidenden Momenten behielten Müller und Tillmann aber die Nerven. Auch im engeren, zweiten Durchgang blieb das Duo, das anders als Ludwig/Lippmann bei den Olympischen Spielen die Vorrunde überstanden hatte, im Achtelfinale aber ausgeschieden war, eiskalt und verwandelte den ersten Matchball.



Ludwig hatte nach dem Aus in Paris ihr Karriereende zum Saisonende angekündigt. Die 38-Jährige will nach der EM noch das Elite16-Turnier in Hamburg und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) spielen.

Ehlers/Wickler ebenfalls mit erfolgreichem Start

Die Olympia-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers (Berlin) und Clemens Wickler starteteb mit einem Sieg in die EM. Nur vier Tage nach der Finalniederlage bei den Sommerspielen in Paris setzte sich das Duo aus Hamburg in Apeldoorn mit 2:0 (21:18, 21:18) gegen die Lokalmatadoren Ruben Penninga und Thijmen Heemskerk durch.



Für die deutschen Meister geht es am Donnerstag (13:00 Uhr) gegen die Tschechen Tomas Semerad und Jan Dumek weiter.

