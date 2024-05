Eishockey-WM Eishockey-WM: Deutsches zum Vorrunden-Abschluss gegen Frankreich erneut in Torlaune Stand: 21.05.2024 15:29 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat mit dem vierten Sieg in Serie die Vorrunde beendet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang am Dienstag Frankreich in einem torreichen Spiel im tschechischen Ostrava mit 6:3 (1:1, 3:2, 2:0).



Der Viertelfinal-Gegner für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes wird erst nach Ende der weiteren Gruppenspiele am Dienstagabend zwischen Kanada, Tschechien und der Schweiz aus der Gruppe A ermittelt. Die K.o.-Phase beginnt ab Donnerstag.



Viertelfinal-Einzug für Deutschland nach Zittersieg gegen Polen nur noch Formsache mehr

Torrekord in der Vorrunde

Vor 9.109 Zuschauern in der ausverkauften Ostravar-Arena trafen Wojciech Stachowiak (32. Minute/42.), Marc Michaelis (20.), Lukas Kälble (26.), Maxi Kastner (33.) und Lukas Reichel (46.) für den Vizeweltmeister und sorgten zudem für einen Rekord. Noch nie gelang es einer deutschen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft, 34 Treffer in der Vorrunde zu erzielen. 30 Tore bei der WM 1992 war die vorherigen Bestmarke.



In der deutschen Mannschaft sind fünf Spieler des Meisters Eisbären Berlin vertreten: Die Verteidiger Kai Wissmann und Jonas Müller sowie die Stürmer Frederik Tiffels, Leo Pföderl und Tobias Eder. Zudem fungiert der Berliner Coach Serge Aubin als Assistent für Bundestrainer Harold Kreis.

