Deustche Eishockey-Liga Eishockey: Eisbären kehren mit Sieg gegen Straubing zurück in die Erfolgsspur Stand: 08.12.2024 17:01 Uhr

Die Eisbären Berlin haben mit einem Sieg bei den Straubing Tigers zurück in die Erfolgsspur gefunden. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) siegte der Deutsche Meister am Sonntagnachmittag mit 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) bei den Tigers. Bester Spieler auf der Platte war Berlins Ty Ronning, der drei Tore erzielte. Den vierten Eisbären-Treffer steuerte Jonas Müller bei.



Mit dem Sieg beenden die Eisbären eine kleine Negativserie. Zuvor hatten sie fünf Spiele in Folge nicht in der regulären Spielzeit gewinnen können, vier davon gingen sogar verloren. Am Freitagabend hatten sie sich noch den Kölner Haien nach Penaltyschießen geschlagen geben müssen.

Eisbären Berlin vor dem schwersten Spiel des Jahres Die Eisbären Berlin begegnen am Mittwoch den ZSC Lions aus Zürich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League. Es dürfte das schwerste Spiel des Jahres werden, doch die Berliner haben eine breite Brust – und eine noch breitere Kulisse. mehr Die Eisbären Berlin begegnen am Mittwoch den ZSC Lions aus Zürich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League. Es dürfte das schwerste Spiel des Jahres werden, doch die Berliner haben eine breite Brust – und eine noch breitere Kulisse.

Starkes zweites Drittel bringt Eisbären auf Siegkurs

Gegen Köln hatte sich das Team von Trainer Serge Aubin insbesondere im Angriff lange Zeit noch schwer getan. In Niederbayern war das ganz anders: Die Eisbären spielten wieder deutlich zielstrebiger, ihre zum Saisonstart so starke Offensivreihe hatte mehr Aktionen. Ty Ronning brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung, in einer zunächst ausgeglichenen Begegnung glich Straubing aber schnell aus - JC Lipon traf (8. Minute).



Das zweite Drittel sorgte für eine Vorentscheidung zugunsten der Berliner, die nun überlegen waren. Jonas Müller traf zur erneuten Führung (27.), diese konnte Travis St. Denis zwar kurze Zeit später noch ausgleichen (30.), fast im Gegenzu gelang Ronning in einem Powerplay allerdings sein zweiter Treffer des Tages (31.), zum 3:2 für die Eisbären. Kurz darauf legte er den dritten nach. Mit einer 4:2-Führung gingen die Berliner so ins letzte Spieldrittel.



Da wurde Straubing nochmal besser, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Justin Braun (48.). Diesen knappen Vorsprung konnten die Eisbären verteidigen.

Ein paar Tage Pause - bevor die nächsten Highlights warten

Durch den Sieg zogen die Berliner in der Tabelle zumindest vorübergehend wieder gleich mit dem Spitzenreiter ERC Ingolstadt. Die Ingolstädter spielen am Abend allerdings noch gegen München.



Das wird auch der nächste Gegner der Eisbären sein, am Freitag. Vorher hat das Team allerdings fünf Tage spielfrei. Die sind auch nötig, denn danach wird es wieder anstrengend: Nur zwei Tage nach der Partie gegen München kommen die Adler Mannheim am Sonntag nach Berlin, anschließend steht das Rückspiel in der Champions Hockey League gegen Zürich (17. Dezember) an.

Sendung: UM6, 8.12.2024, 18 Uhr