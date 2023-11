Deutsche Eishockey Liga Eisbären gewinnen enges Spiel in Augsburg und setzen sich ab Stand: 16.11.2023 22:24 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den siebten Auswärtssieg nacheinander gefeiert. Am Donnerstagabend gewann der Tabellenführer bei den Augsburger

Panthern mit 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Eric Mik, Blaine Byron und Marcel Noebels sorgten mit ihren Toren für den hart erkämpften Erfolg der Hauptstädter im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause.



Zwischen Zuschauerrekord und fehlenden Hallenzeiten Die Frauenmannschaft der Eisbären Berlin kämpft um Aufmerksamkeit. Während sie beim Doppelspieltag mit den Männern am Samstag auf einen Zuschauerrekord hoffen, wird die Entwicklung ihres Sports von strukturellen Problemen behindert. Von Till Oppermannmehr

Eisbären nutzen ihre ersten Chancen

Vor 5.146 Zuschauern im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion hatten die Berliner in den Anfangsminuten gehörige Mühe mit den energisch und zielstrebig spielenden Gastgebern. Sie nutzten aber ihre ersten guten Chancen: Erst fälschte Mik einen Distanzschuss von Kai Wissmann unhaltbar für Augsburgs Torhüter Markus Keller ab, dann traf Byron nach einem Alleingang.



Die Hausherren blieben weiter gefährlich und konnten im zweiten Drittel durch ein Tor von Anrei Hakulinen ihren Rückstand verkürzen. In der nun abwechslungsreichen Begegnung stellte Noebels den Zwei-Tore-Vorsprung der Hauptstädter wieder her.



Eisbär-Goalie Hildebrand mit starken Paraden

Im Schlussabschnitt erhöhten die Gastgeber noch einmal den Druck. Luke Esposito erzielte

den erneuten Anschlusstreffer. Die Berliner brachten den knappen Vorsprung aber mit großem Einsatz und dank einiger starker Paraden von Goalie Jake Hildebrand über die Zeit.



Die Eisbären stehen nun mit 42 Punkten an der Spitze der DEL, dahinter folgen mit etwas Abstand die Fischtown Pinguins Bremerhaven (36). Am Freitag können die Norddeutschen mit einem Sieg bei Adler Mannheim wieder auf drei Punkte verkürzen. Die Eisbären treffen am kommenden Samstag zu Hause auf Wolfsburg.



Sendung: rbb24, 16.11.2023, 21:45 Uhr