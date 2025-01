Im DEL-Spitzenspiel Eisbären Berlin müssen Rückschlag gegen Bremerhaven einstecken Stand: 19.01.2025 17:07 Uhr

Die Eisbären Berlin haben das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven knapp verloren. Der deutsche Meister unterlag dem Vorjahresfinalisten mit 3:4 (1:1, 0:2, 2:1). Korbinian Geibel, Liam Kirk und Yannick Veilleux trafen für die Hauptstädter.



Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen von Beginn an ein intensives, temporeiches Spiel. Die Hausherren hatten anfangs die Mehrzahl der Torgelegenheiten und gingen in der sechsten Minute durch einen Treffer von Geibel in Führung. Markus Vikingstad glich allerdings für die Bremerhavener aus (16.).



Berliner Schlussoffensive wird nicht belohnt

Nach der ersten Pause blieb die Begegnung abwechslungsreich, Nino Kinder erzielte das zweite Tor der Gäste (27.). Die Berliner vergaben einige gute Ausgleichschancen, ehe sich Verteidiger Markus Niemeläinen eine Spieldauerdisziplinarstrafe einhandelte. Im folgenden fünfminütigen Powerplay baute Jan Urbas den Vorsprung der Norddeutschen aus (36.).



Die Hauptstädter erhöhten im Schlussdrittel den Druck, Kirk sorgte in doppelter Überzahl für den Anschlusstreffer (49.). In einer turbulenten Endphase traf Ludwig Byström (57.) für die Bremerhavener, ehe Veilleux die Hausherren mit einem Powerplaytor noch einmal heranbrachte (59.). Bremerhaven brachte die Führung dann aber über die Zeit und sicherte sich den Sieg.



Für die Eisbären Berlin steht nun am Donnerstag (19:30 Uhr) das nächste Heimspiel gegen München an.



Sendung: rbb UM6, 19.01.24, 18 Uhr