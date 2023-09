1:4 bei Mountfield HK Eisbären Berlin kassieren weitere deutliche Testspiel-Pleite Stand: 01.09.2023 21:24 Uhr

Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Testspiel in Tschechien verloren. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag dem tschechischen Klub Mountfield HK am Freitagabend in Hradec Kralove deutlich mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Am Mittwoch hatten die Eisbären bereits - ebenfalls mit 1:4 - bei Sparta Prag den Kürzeren gezogen.

Eisbären Berlin verlieren zweites Testspiel gegen Sparta Prag mehr

Petr Kalina (32. Minute) und Matej Chalupa in Überzahl (37.) brachten die Gastgeber nach einem torlosen ersten Drittel vor 2.111 Zuschauer in der CPP Arena in Führung. David Stastny (42.) und Ales Jergl (45.) erhöhten mit zwei weiteren Powerplay-Treffern für die Tschechen. Für die Eisbären traf Ty Ronning (57.) kurz vor Schluss.

Saisonstart am 15. September gegen Ingolstadt

Die DEL-Saison beginnt für die Berliner am 15. September mit einem Heimspiel gegen den diesjährigen Finalisten und Vizemeister ERC Ingolstadt. Zuvor stehen weitere Testduelle am Sonntag (14 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg und kommenden Freitag (20 Uhr) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven an.

Sendung: rbb24, 01.09.2023, 21:45 Uhr