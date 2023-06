Radsport-Event am Wochenende Diese Straßen sind am Sonntag durch Velocity und “Tour de Feminin” gesperrt Stand: 30.06.2023 14:46 Uhr

Am Wochenende stehen Berlin und Brandenburg im Zeichen des Radsports. Im Rahmen des Velocity Berlin wird nach 30 Jahren die Rückkehr des internationalen Frauen-Profi-Radrennens „Tour de Berlin Feminin“ ausgetragen. Das Event soll neben der sportlichen Herausforderung auch eine ansehnliche Stadtrundfahrt quer durch Berlin und Teile Brandenburgs sein.



Zwei Strecken in der Länge von 60 und 100 Kilometern werden durch die Region führen. Am kommenden Sonntag wird es daher zu weitläufigen Verkehrssperrungen kommen.

"Wir müssen noch mehr Sportlerinnen entwickeln" Die "Tour de Berlin Feminin" kehrt am Samstag nach 30 Jahren zurück. Für Claudiu Ciurea, Präsident des Berliner Radsportverbands, ein Event mit Tragweite. Ein Gespräch über die wachsende Begeisterung für Radsport und dessen Vorbildfunktion.mehr

Die Sperrungen in Berlin und Brandenburg im Überblick

Sperrung 7:15-10:50 Uhr: Großer Stern, Straße des 17. Juni, Ernst-Reuter-Platz, Otto-Suhr-Allee, Spandauer Damm, Charlottenburger Chaussee



Sperrung 7:15-11:20 Uhr: Teltower Straße, Havelchaussee, Heerstraße



Sperrung, 7:30-11:45 Uhr: Havelchaussee, Kronprinzessinnenweg, Hüttenweg, Onkel-Tom-Straße, Argentinische Allee, Saargemünder Straße/ Clayalle, Löhleinstraße/ Thielallee



Sperrung, 9:00-12:05 Uhr: Halberschwerdter Allee, Drakestraße, Finkensteinallee, Mühlenstraße, Machnowstraße, Zehlendorfer Damm



Sperrung, 9:00-12:30 Uhr: Zehlendorfer Damm, Bäkedamm, Potsdamer Allee, Friedenstraße, Potsdamer Straße, Seestraße, L77



Sperrung, 9:10-12:50 Uhr: L77, L79, Großbeerener Landstraße, L794



Sperrung, 9:10-13:15 Uhr: L794, Sputendorfer Straße - Neubeerener Straße, - Sputendorfer Straße, L49, Am Bahnhof, Bahnhofstraße, Märkische Allee, Bundesstraße 101



Sperrung, 9:20-13:30 Uhr: Bundesstraße 101, Marienfelder Allee, B101/Großbeerenstraße, Rathausstraße



Sperrung, 7:40-13:40 Uhr: Manteuffelstraße, Boelckestraße



Sperrung, 7:50-13:30 Uhr: Boelckestraße, Katzbachstraße, Yorckstraße, Möckernstraße, Stresemannstraße, Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Oranienstraße, Moritzplatz, Prinzenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Köpenicker Straße, Michaelkirchstraße, An der Michaelbrücke, Lichtenberger Straße, Karl-Marx-Allee



Sperrung, 8:00-14:15 Uhr: Karl-Liebknecht-Straße, Torstraße, Tucholskystraße, Ziegelstraße, Reinhardtstraße, Kapelle-Ufer, Hugo-Preuß-Brücke, Rahel-Hirsch-Straße, Alt-Moabit, Paulstraße, Straße des 17. Juni

Sendung: rbb 88.8, 30.06.2023, 07:12 Uhr