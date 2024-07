DFL veröffentlicht Spielpläne DFL veröffentlicht Spielpläne: Hertha gegen HSV am Samstagabend, Union zum Auftakt gegen Mainz Stand: 09.07.2024 15:24 Uhr

Hertha BSC eröffnet seine Zweitliga-Saison am Samstagmittag. Wie die Deutsche Fußball-Liga am Dienstag mitteilte, ist das Auftaktspiel gegen den SC Paderborn im Berliner Olympiastadion für den 3. August um 13:00 Uhr angesetzt. Eine Woche später findet das Topspiel beim Hamburger SV statt. Das Duell wird am 10. August um 20:30 Uhr angepfiffen.



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte bereits in der Woche zuvor die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga zur Saison 2024/25 veröffentlicht, allerdings noch ohne genaue Terminierung. Der 1. FC Union Berlin gastiert demnach am 24. oder 25. August zum Saisonauftakt beim 1. FSV Mainz 05.



Die zeitgenauen Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage 1 bis 5 sind in der 29. Kalenderwoche (15. bis 19. Juli) geplant, heißt es seitens der DFL, gemeinsam mit den Terminierungen der Zweitliga-Spieltage 3 bis 7.

Svensson trifft auf alte Liebe, Hertha früh gegen den HSV

Union Berlin hat ein recht gemischtes Auftaktprogramm, blickt man auf die ersten fünf Partien. Der Saisonauftakt gegen Mainz 05 hat eine besondere Bedeutung, da es ein Wiedersehen der Mainzer mit Ex-Coach und nun Union-Trainer Bo Svensson ist. Mit den 05ern und Aufsteiger St. Pauli beginnen die "Eisernen" gegen zwei machbare Gegner, doch darauf folgen RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach.



"Wir freuen uns auf die neue Saison und haben mit den ersten drei Gegnern ein intensives Anfangsprogramm. Wir wollen den Bundesligastart so erfolgreich wie möglich gestalten und fiebern insbesondere dem ersten Heimspiel entgegen", sagte Unions Sport-Geschäftsführer Horst Heldt.



Hertha beginnt seine Zweitligasaison mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Ein gutes Omen? Schließlich konnten die Berliner in der Vorsaison beide Partien gegen die Ostwestfalen gewinnen. Am zweiten Spieltag steht allerdings das schwierige Auswärtsspiel beim Hamburger SV an - die erste Reifeprüfung für die Mannschaft von Neu-Coach Cristian Fiél, ehe es mit Regensburg und Kaiserslautern merklich leichter werden sollte. An Spieltag fünf wartet bereits Fortuna Düsseldorf, das in der Relegation nur knapp gegen Bundesligist Bochum scheiterte und damit ein weiterer Konkurrent um den Aufstieg ist.

Der Spielplan von Union Berlin im Überblick

1. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 - Union Berlin



2. Spieltag: Union Berlin - FC St. Pauli



3. Spieltag: RB Leipzig - Union Berlin



4. Spieltag: Union Berlin - TSG Hoffenheim



5. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin



6. Spieltag: Union Berlin - Borussia Dortmund



7. Spieltag: Holstein Kiel - Union Berlin



8. Spieltag: Union Berlin - Eintracht Frankfurt



9. Spieltag: FC Bayern München - Union Berlin



10. Spieltag: Union Berlin - SC Freiburg



11. Spieltag: VfL Wolfsburg - Union Berlin



12. Spieltag: Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen



13. Spieltag: VfB Stuttgart - Union Berlin



14. Spieltag: Union Berlin - VfL Bochum



15. Spieltag: SV Werder Bremen - Union Berlin



16. Spieltag: FC Heidenheim - Union Berlin



17. Spieltag: Union Berlin - FC Augsburg

Der Spielplan von Hertha BSC im Überblick

1. Spieltag: Hertha BSC - SC Paderborn



2. Spieltag: Hamburger SV - Hertha BSC



3. Spieltag: Hertha BSC - SSV Jahn Regensburg



4. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC



5. Spieltag: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf



6. Spieltag: 1. FC Nürnberg - Hertha BSC



7. Spieltag: Hertha BSC - SV Elversberg



8. Spieltag: FC Schalke 04 - Hertha BSC



9. Spieltag: Hertha BSC - Eintracht Braunschweig



10. Spieltag: Karlsruher SC - Hertha BSC



11. Spieltag: Hertha BSC - 1. FC Köln



12. Spieltag: SV Darmstadt 98 - Hertha BSC



13. Spieltag: Hertha BSC - SSV Ulm 1846



14. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Hertha BSC



15. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth - Hertha BSC



16. Spieltag: Hertha BSC - Preußen Münster



17. Spieltag: Hannover 96 - Hertha BSC

