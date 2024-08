DFB-Pokal der Frauen DFB-Pokal der Frauen: Viktoria schlägt Henstedt-Ulzburg, Stahl Brandenburg unterliegt Kiel Stand: 18.08.2024 18:09 Uhr

Viktoria Berlin ist souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Die Berlinerinnen gewannen gegen den SV Henstedt-Ulzburg am Sonntagnachmittag mit 4:1 (0:0). In der 69. Minute geriet Viktoria in Rückstand, glich aber durch Nina Ehegötz schnell aus (74. Minute). Nur zwei Minuten später brachte Kim Gina Luisa Urbanek Viktoria erstmals in Führung (76.). Ein Eigentor von Vera Homp (78.) und der Treffer von Trinity Künzel sorgten für den Endstand (81.).



Die BSG Stahl Brandenburg musste sich dagegen bereits in der ersten Runde des Pokals verabschieden. Die Brandenburgerinnen verloren gegen den Kieler MTV deutlich mit 1:5 (0:2). Nach 77 Minuten lag Stahl Brandenburg schon mit 0:5 hinten, ehe Amy Lemme den Ehrentreffer schoss.



Am Samstag besiegte Hertha auf dem Stadion auf dem Wurfplatz die Spielerinnen der ATS Buntentor souverän mit 5:0 (2:0).



Am Dienstag (18:30 Uhr) startet die Pokal-Saison auch für die Zweitliga-Aufsteigerinnen von Union Berlin. Die Eisernen Ladies sind dann zu Gast beim FSV Gütersloh.



