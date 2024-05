Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft: Thomas Preining gewinnt viertes Saisonrennen am Lausitzring Stand: 26.05.2024 15:16 Uhr

Titelverteidiger Thomas Preining hat sich mit dem Sieg beim vierten Saisonrennen auf dem Lausitzring in der Spitzengruppe der DTM festgesetzt. Der Österreicher gewann im Porsche vor Samstagssieger Kelvin van der Linde (Südafrika) und Ricardo Feller (Schweiz/beide Audi). Bester Deutscher war Luca Engstler (Wiggensbach/Lamborghini) als Fünfter.



"Das war ein perfekter Tag. Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft, wir haben uns sehr stark zurückgemeldet", sagte Preining, der beim Saisonauftakt in Oschersleben einige Probleme gehabt hatte.

In der Gesamtwertung führt nach dem zweiten von acht Rennwochenenden Kelvin van der Linde mit 63 Punkten. Preining, der am Samstag Dritter geworden war, ist mit 55 Zählern Zweiter. Dicht dahinter folgt Feller (53.). Die nächsten Rennen finden am 8./9. Juni im niederländischen Zandvoort statt. Das Saisonfinale steigt am 19./20. Oktober in Hockenheim.

