DEL Eisbären gewinnen gegen Wolfsburg und sind Tabellenführer

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga den achten Sieg hintereinander gefeiert und die Tabellenführung zurückerobert.

Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie ausgebaut und in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorübergehend die Tabellenführung erobert. Der Meister setzte sich am Dienstagabend mit 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 1:0) nach Verlängerung auch im zweiten Spiel innerhalb drei Tagen gegen die Grizzlys Wolfsburg durch. Für die Berliner war es der achte Erfolg nacheinander.



Erst am Sonntag hatten die Eisbären mit 3:2 nach Verlängerung bei den Niedersachsen gewonnen. Nach dem dritten Erfolg in Folge in der Overtime löste Berlin den ERC Ingolstadt zumindest bis zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Topteams am Donnerstag (19:30 Uhr) an der Spitze ab. Die Oberbayern haben mit elf Partien allerdings eine weniger als die Eisbären absolviert.

Müller erzielt das goldene Tor

Nationalspieler Marcel Noebels (15.) und der formstarke Ty Ronning (24.) brachten den Titelverteidiger in Führung. Wolfsburg stellte die Partie durch Matt White (28.), Julian Chrobot (35.) und Fabio Pfohl (37.) aber noch vor der zweiten Drittelpause auf den Kopf, bevor DEB-Verteidiger Kai Wissmann (40.) eine Sekunde vor der Sirene den Ausgleich besorgte.



Im Schlussabschnitt der vom 16. Spieltag vorgezogenen Partie schoss Ryan O'Connor (44.) die Wolfsburger wieder nach vorn, ehe Ronning (53.) mit seinem zweiten Treffer des Abends und seinem siebten in den letzten neun Spielen (insgesamt 15 Scorerpunkte) auf 4:4 stellte.



In der Verlängerung war es dann Nationalspieler Jonas Müller (63.), der den Siegtreffer der Berliner erzielte.

